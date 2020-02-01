【抗疫食物】蒜頭殺菌抗炎...醫香港腳！9個神奇功效你又知幾多？

日常料理少不了會加蔥薑蒜，當中，蒜頭除了是民眾愛用的辛香料，它對健康的功效，更是不容小覷。其實蒜頭自古以來也常被用在醫療、宗教用途，其濃烈的氣味甚至曾經被用來阻嚇吸血鬼。無論如何，大蒜的抗氧化、抗癌等功效都已經被證實，這也難怪大蒜又被稱為地表最強食物。 但是您知道嗎？蒜頭雖然有這麼多好處，如果少了一個關鍵步驟，就等於前功盡棄，少了許多營養成分，以下將為您揭曉，讓大蒜變身抗癌聖品的關鍵步驟，並介紹大蒜的9種強大功效。

渴望神奇大蒜素 吃之前請切它

大蒜對健康有非常多的益處，最主要是因為蒜頭內含一種大蒜素(Allicin)的成分，是相當強大的抗氧化物。雖然學者至今仍無法完全理解大蒜素的機制，但是它抗氧化、抗菌消炎功效，是無庸置疑的。

（Matthew Pilachowski/Unsplash）

然而，大蒜並不是本身就含有大蒜素，新鮮大蒜含有蒜氨酸（Alliin）。而當蒜頭被壓碎或切開之後，一種稱為蒜氨酸酶（Alliinase）的酵素方會釋放出來，兩者交互作用就形成了大蒜素。也因此，整顆蒜頭直接落鑊煮可能是很NG（意指錯誤）的做法，想要獲得最多的大蒜素，必須要讓蒜頭接觸空氣，在切碎之後，靜置10分鐘以上，讓酵素充分作用，生成更多大蒜素。

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新鮮的大蒜最好

雖然市面上有許多販售大蒜素的保健食品，但近年的研究也發現，大蒜的保健食品，效果不如新鮮的大蒜好。此外，雖然許多研究都指出，生吃大蒜可能好處較多，但就以整體統計來說，似乎只要攝取足夠大蒜，無論生吃與否，都對健康有益。

大蒜的保健食品，效果不如新鮮的大蒜好。（Mathias Lövström/Unsplash）

大蒜刺激性強要小心

蒜頭的好處有相當多，但是也相當的刺激腸胃。因此，若您剛開始吃大蒜，請勿一下就吃太多，有可能會造成腸胃不適、脹氣、腹瀉和口臭。大蒜對皮膚來說也相當刺激，所以在煮菜時可以考慮戴手套。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：吃大蒜先做這件事～秒變最強抗癌食物】