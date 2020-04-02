【肉醬多利亞食譜】自製日式連鎖餐廳名菜　濃郁香滑食材百搭！

肉醬多利亞，未食過都一定聽過這道西式料理，它是平價連鎖餐廳其中一道非常受歡迎菜式，身邊總有1-2個朋友每次走進薩莉亞餐廳都必點肉醬多利亞。不過去年薩莉亞衛生情況令人關注，加上新冠肺炎肆虐令大家都留在家中，避免外出用膳。想念肉醬多利亞的味道？在家也可動手做，水準、衞生程度甚至比餐廳高！

肉醬多利亞，其實是源自日本的焗飯，大多數在入焗爐前表面會鋪滿白汁及芝士，通常用雞肉、蝦或者肉醬作配料。個人認為製作肉醬多利亞並不是太困難，只是準備的材料及步驟較多，以白汁及肉醬的材料總和為例，已經有12種材料。不過預多了也沒所謂，因為白汁及肉醬都可冷藏（*建議3天內食用）的醬汁，在下一次食用前翻熱便可。

肉醬多利亞可以一次吃到紅醬及白汁的菜式。

另外，肉醬多利亞所用的白汁會比平常吃的較稠身、味道較濃郁及甜。如想烹調萬用白汁，可以減少忌廉及糖的分量或用牛奶來取代忌廉。此外，加入麵粉前可以隔篩及用打蛋器拌勻，令麵粉容易溶解防止起粒。

肉醬多利亞食譜

健康小貼士：

牛肉，富含肌氨酸、鐵質、蛋白質、鉀、鋅和維他命B6、B12等，有助增強力量及肌肉生長，提高免疫力，補血氣，健脾胃，強筋骨。加工的罐頭番茄每100克便有5.3毫克茄紅素；普通番茄則只有3.3毫克，茄紅素可抗衰老之餘亦能預防心血管疾病。 另外，由於白汁多用上鮮奶、忌廉和牛油，這些都是高脂的材料，製作時建議不要加入過多白汁。

攝錄：詹郭敏、李敏聰 剪接：詹郭敏 場地提供：VZUG

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