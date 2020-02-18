【焗爐食譜】芝士焗西蘭花香濃滋味只需15分鐘　冇焗爐一樣整到！

芝士焗西蘭花，不知怎的，每次外出用餐都是多肉少菜，有時想叫碟菜作平衡，去西餐廳又好、去唱K又好，總愛叫個芝士焗西蘭花。每次食到最尾幾乎用西蘭花來「抹碟」般，將芝士白汁沾得一滴不剩。甚麼？你說芝士汁很肥膩？只要在心裡安慰自己說：「但西蘭花很健康呀！」良心就好過些了，嘿嘿！

攝影、攝錄：岑卓熹、陳錦超

剪接：陳錦超

煮西蘭花不難，但事前的清潔工夫不能省！由於它是極容易被農藥和菜蟲依附的蔬菜，曾有台灣網民表示自己在一棵西蘭花中挑出35條菜蟲，所以烚煮之前記得要浸鹽水，確保菜蟲浮出，之後用水沖洗乾淨才烚煮。烚煮西蘭花的過程有一個小撇步，因為它屬鹼性，通常筆者習慣加點糖，以保持它翠綠不變黃。

芝士汁除了加入水牛芝士碎外，亦加入了忌廉，如果你不想加忌廉，也能用牛奶去代替，效果不會差太遠，但忌廉當然較香。你問我的話，芝士西蘭花一定是焗的最滋味，鋪面的芝士碎溶化後金黃焦香，想起都流口水，但並非每個人家中都有焗爐，如果你沒有焗爐的話，可以在步驟4止步，即是在鑊中調好芝士忌廉汁，再將烚過的西蘭花放入鑊中拌勻，不過基於之後不會再焗西蘭花，那你炒西蘭花的時間就要相對延長，否則西蘭花會很硬，影響口感。

如果家裡沒有焗爐，也不代表做不到這個美味的小食，只不過西蘭花上會缺少了金黃色的香口芝士，效果會遜色一丁點。

芝士焗西蘭花食譜

健康小貼士：

西蘭花營養種類多，除了蛋白質、纖維、β-胡蘿蔔素等，亦含5種維他命，鈣、磷及鐵質等，常吃能提升免疫力，並完善身體機能。西蘭花當中的鈣質豐富得可跟牛奶媲美，另外它的莖部外層有「蘿蔔硫素」，能幫肝臟解毒，抵禦致癌物對人體的傷害，預防腸癌、乳癌、子宮癌、卵巢癌及膀胱癌等，因此不宜削走其外皮。至於水牛芝士，在眾芝士中的熱量排行算中規中矩，比車打芝士、巴馬臣芝士較低卡，但由於配搭著忌廉，當然也不能常常吃，要適可宜止。

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