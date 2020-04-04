【揀蔬菜貼士】生菜多葉青瓜多釘叫好？日本專家教你爽脆甜要點揀

生菜、青瓜，先問問大家，怕不怕吃到有苦味的？兩樣水分極豐富的蔬菜，其實纖維量好低，不過它們非常低熱量，是減肥瘦身者的恩物。可是，怕苦、怕澀、味寡，往往讓人卻步。原來是因為「一直揀錯了」，錯過了不少美味爽甜的生菜和青瓜，記者參考完兩者的鑒別方法後，以後識點揀！

揀南瓜、番薯、番茄、紅蘿蔔、香蕉、奇異果、士多啤梨、車厘子，輪到普普通通的生菜和青瓜，愈普通愈叫人忽略，順手拈來樣靚、大件及重磅的來買，一般都是消費者的心態，誰知有時金玉其外，雖未至於敗絮其中，只是苦澀味令人不是味兒。先說生菜，有多少人真正品嚐過傳聞中的「玻璃」生菜，聽得見的爽脆，色透清甜難道是夢？原來想享有玻璃生菜的美味，先決條件著墨於揀生菜的3大重點。

以下哪個生菜，你認為較美味、較甜？

哪個生菜，你認為較美味？（《相葉學》影片截圖）

以上兩個生菜不相伯仲，難分高下。據日本蔬果業界龍頭代表杉本桑先生講解，揀生菜的3大重點︰「2觀1秤」，便容易鑒別到好味的生菜。

按圖有答案，了解爽、脆、甜的生菜鑒別方法3大重點︰

+ 10 + 9 + 8

杉本桑先生還分享了一個烹飪生菜的上好方法，他認為一個又爽又甜的生菜，如果只以沙律方式進食，未能徹底地品嚐它的美味，如果以熱食便可以獲得更多滋味。不過，要保持生菜熱食時不走樣、不失味、不軟趴趴，杉本先生的「湯浸法」不會煮生菜，卻大大提升了生菜在熱食時的爽脆程度。

按圖有生菜「湯浸法」的製法，令節目主持人驚訝生菜熱食也能保持如此清脆︰

+ 3 + 2

至於揀青瓜（日本的青瓜）有一個主要重點，靠目測便知哪條青瓜更美味、爽脆、不苦澀。是否看突起的刺？非也。真相簡單到「哭」。蔬果業界的買手及壽司店也是用這個鑒別方法來揀清脆俐落的青瓜，用相同成本卻購得更好貨色。

以下哪條青瓜，你認為較美味、較甜？

以下哪條青瓜，你認為較美味、較甜？（《相葉學》影片截圖）

按圖便知道美味的青瓜之鑒別方法，下次買青瓜時不妨多留意一下此重點，在同一售價下，買到至甜青瓜的良機︰

+ 4 + 3 + 2

由於青瓜本身水分極多，宜冷吃不熱食，杉本先生也推介涼拌青瓜，2個重點圍繞「拍」的重要及下調味料時的貼士，避免涼拌青瓜水汪汪。

請點擊下圖參考此份30分鐘「涼拌青瓜」料理，尤其是懶人及減肥人士不妨參考︰