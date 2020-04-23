【雞翼食譜】煎鹽焗雞翼15分鐘煮好！如何煎出少油脆皮雞翼？

煎雞翼是家常菜的常客，餐桌上的雞翼通常是最快被吃光的一碟，可見其魅力難以抵擋。雞翼做法多多，今次介紹的真的非常簡易而且所需的調味料就只有鹽焗雞粉及糖，加上早前介紹煎雞翼的秘訣，便能輕易完成一碟皮薄脆口金黃色的煎鹽焗雞翼！

鹽焗雞翼，雖然名字有「焗」一字，但烹調方法其實是煎，只是因為製作時會用上鹽焗雞粉，用鹽焗雞粉醃雞翼4小時或以上，令雞翼慢慢吸收雞粉的味道，個人認為煎製10隻雞翼最好用12克鹽焗雞粉，味道剛好不過鹹。另外，想煎製脆皮雞翼的話，一定要冷鍋下雞翼，燒熱鍋的同時令雞皮慢慢收縮。由於雞翼在烹調時會出油，利用易潔鑊的話可省去下油的步驟。

市售的鹽焗雞粉牌子眾多，今次用的牌子是冠益。

如果怕鹽焗雞粉不健康的話，亦有一個較健康的做法，便是只用鹽醃。不過用鹽的量會比用鹽焗雞粉的較多，可按個人口味調節。又或把大量鹽半封雞翼來醃，烹調前掃走所有鹽粒，才下鍋煎至熟透。

鹽焗雞翼食譜

健康小貼士：

細看營養標籤，每1克的鹽焗雞粉的鈉含量為181毫克，因此鈉含量偏多，不能吃得過量。

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