【煲粥貼士】10分鐘快速煲靚粥　7大貼士助白粥綿滑開花不糊底！

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白粥，看似平平無奇，味道亦好像淡而無味，但總有些時候回到家中會想吃一口綿滑白粥，加點菜脯、肉鬆或瑤柱提味，簡單又惹味。不過煲一煲綿滑白粥動不動便要一小時或以上，比較費時。快速煲靚粥並不是沒有方法，只要事前做多一步便可以！

不少大廚曾說過，煲出綿滑白粥最重要的便是時間，煲的時間愈長就愈綿，因火候慢慢將米煲至開成米花，令米粒完全脹大。不過都市人工作繁重，花2小時煲粥未必人人願意，加上亦需要看火防止滾瀉，實在太費心神。現在只要學懂這個10分鐘煲靚粥方法，配以2分鐘浸發乾瑤柱，放工便能享受一碗美味瑤柱白粥。

宵夜時有一碗有味粥落肚，能治療心靈的同時，也可填補空虛的肚子。（資料圖片／李賢華、馮嘉雯攝）

按圖看10分鐘快速煲靚粥方法及貼士：

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除了浸瑤白粥外，不少人也喜歡在白粥中加入不少的時令食材或海鮮，令粥底吸入食材的精華，變成鮮甜粥底，而食物彷彿鍍了一層濕滑的膜，滑滑的，有米香。

按圖看經典粥品：

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