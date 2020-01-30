【粥食譜】電飯煲生菜粟米粥　免睇火免黐底粥底開花軟綿夠米香！

如何煲粥？煲粥比例、煲粥時間、煲粥米的問題，之前在煲粥貼士中分享過，用電飯煲來煲粥也算方便，比起用明火煮粥，好處是不用睇火，也不用擔心粥會「黐底」。

煲粥貼士連結︰【入廚貼士】煲粥綿滑6秘訣毋須冰米 靠一件工具煮出開花靚白粥

生菜粟米粥是粥品店裡少有的素粥之一，雖然配料清寡但味道猶佳，完全靠粥底本身「返味」，綿滑的白粥滲出米香，在家中煮粥，使米粒「開花」的小秘訣全靠用手動式的拂蛋器，以少許陰力攪拌粥底1分鐘，目的為了「出稠」及「開花」。

電飯煲生菜粟米粥， 米︰水比例1：12。

基本上以電飯煲來煮粥的步驟與用小鍋煮的一樣，先洗米， 米︰水比例1：12，浸米半小時使米粒吸飽水分，然後電飯煲內煲水，水大滾後下米，水再滾後轉細火，蓋住留虛位以防溢鍋，電飯煲會保持「煮」的模式，煲粥10分鐘，打開蓋加少少油，俗稱「點油」，再虛蓋以細火煮5分鐘使米粒盡收油的精華。打開蓋，用拂蛋器攪1分鐘為出稠及開花，再虛蓋用細火煮5分鐘，白粥底完成。到加料的時間，以鹽調味，加入粟米粒、炒花生、菜脯絲及生菜絲拌勻，不用加蓋，「保溫」約1分鐘後便可享用。

電飯煲生菜粟米粥，煮粥的步驟與用小鍋煮的一樣。

電飯煲生菜粟米粥食譜

攝錄：詹郭敏、陳錦超

攝影︰尹嘉蔚、詹郭敏、陳錦超

剪接：潘諾兒

健康小貼士︰

生菜沒有太多食用纖維，本身是低脂及低熱量食物，只是增色及傳統上使用。粟米有豐富的葉黃素對眼睛健康有好處。花生含豐富蛋白質及不飽和脂肪，中醫上有補中益氣、補脾潤肺的功效。

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