【琥珀糖食譜】日本大熱夢幻糖果　4種材料輕鬆做出吃得的寶石！

琥珀糖，顏色夢幻而且晶瑩剔透，拿上手就像捧著一顆顆璀燦奪目的寶石。雖然買不起真的寶石，但也可以在家製作這一款可以放進口中的「寶石」，放上IG，一樣可以「呃like」呢！

近年日本又開始重新興起一些手工製作的糖果，經常看到日本女生在社交媒體分享一款名為琥珀糖（Kohakuto）的日本和菓子，它們每一顆的顏色都極其夢幻，這種漸變顏色真的收服了不少「少女心」。本以為琥珀糖的外表這麼漂亮，製作過程必定十分複雜，但原來基本材料只有四種，而且工序亦不繁複。日本YouTuberHidaMari Cooking就示範了琥珀糖的製作方法，製成品十分漂亮，自用送禮皆宜！

琥珀糖的做法簡單但顏色極美，放上社交媒體「呃like」一流！(twitter@toranocoku)

琥珀糖是甚麼？

跟金平糖（即星星糖）、手毬糖一樣，琥珀糖是日本傳統和菓子的一種。口感特別，外層硬脆而裏面柔軟有嚼勁，像啫喱軟糖一般。據說古時候，日本人會以黃色梔子花色素來製這款糖果，完成品顏色像琥珀一樣，因此被稱為琥珀糖。但現代多了不同顏色的食用色素，琥珀糖亦不再局限於傳統的啡黃色，現代人會混合不同的食用色素，製作出像星空、像海洋、像寶石、像水晶般的琥珀糖。

漸變色的琥珀糖看上去很夢幻呢！（YouTube截圖@HidaMari Cooking)

材料：（模具尺寸：20cm×15cm×1.5cm) 寒天條10克 水400毫升 砂糖600克 食用檸檬酸（可省略）適量 食用色素適量

按圖看琥珀糖做法：

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雖說琥珀糖的材料和做法都很簡單，但當中亦有一些小細節要多加留意，不然亦是有機會失敗的。

按圖查看製作琥珀糖的7個小貼士：

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琥珀糖的做法簡單，唯一的難度大概是等待的過程太漫長，很容易令人望之欲步。如果自問跟筆者一樣缺乏「耐性」，但又想製作漂亮精緻的甜品，可以試試以下的食譜。做好後拍照post上IG，一樣可以「呃like」!

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Kohakuto 宝石みたいな甘酸っぱい琥珀糖の作り方｜HidaMariCooking：

影片來源:HidaMari Cooking