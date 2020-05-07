【甜品食譜】花膠燉鮮奶養陰潤燥助入眠　新手浸發花膠4大貼士

母親節將至，有什麼禮物好比為媽媽煮一道養生養顏的甜點？今次用了膠質和骨膠原豐富的花膠、補氣養陰的紅棗及桂圓，配以燉的方法製成花膠燉鮮奶，把所有材料的味道和精華原汁原味送給媽媽！

聽到花膠，一眾女士自然雙眼發光，因花膠是公認的養陰、養胃食材。花膠的原身即是魚肚，也就是曬乾的魚鰾，一般只有體形較大的深海魚魚鰾才能夠曬成花膠。坊間浸發花膠的「秘技」各有不同，有人會先蒸後浸亦有人只用凍水浸過夜。由於今次採用的是最入門級花膠，所以選擇了把花膠浸過夜。其實在頭3小時，花膠已經變得軟身，浸過夜後更明顯見到它發大。

花膠燉鮮奶食譜

浸發前，謹記確保以下4點！

（1）器皿、手及水滴油不沾，因為油分會令花膠變腍，發完都不爽口，影響口感。

（2）浸發的水量必須蓋過花膠

（3）放在室溫浸泡便可，放在雪櫃浸，反而或需浸更長時間

（4）筆者認為用密實盒作為浸發器皿較佳，感覺較為乾淨企理。

浸發過的花膠明顯變得軟身及發大；顏色變淺及變厚。

花膠燉鮮奶食譜

健康小貼士：

花膠味甘性平有補腎益精，滋陰養顏，配以牛奶一同食用更有生津養陰、美白潤膚功效。經常皮膚乾燥如長者與兒童，或面色萎黃人士尤其適合食用此燉品。但對牛奶敏感、容易腹瀉的人則不宜。

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