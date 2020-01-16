【入廚貼士】南瓜延長保鮮期4大貼士　吃不完放1個月依然新鮮！

南瓜，會令你想起萬聖節，但南瓜其實一年四季都可以吃到。而且南瓜的味道香甜，又含有豐富纖維和營養，加上顏色鮮艷金黃的果肉，深受不少追求健康的人士及茹素者愛戴。可是南瓜甚大，每次都不能一次吃完，但其實只要用對方法，南瓜可以保存一段很長的時間，想吃的時候才拿出來，十分方便。

南瓜的營養價值甚高，而且味道香甜、質地軟糯，用來做成湯品、糖水、糕點、配菜、甚至是主菜都沒有問題，但南瓜太大，很多時都不能一餐吃完，不妨嘗試以下方法，延長南瓜的保鮮期，到時候就不用怕一大個南瓜吃不完了。

南瓜本身就是一種耐放的食物，整個未去皮的南瓜若在陰涼乾燥地方下，大約可保存兩個月，甚至更久。但當南瓜切開，接觸空氣後，便容易從中心部分腐爛變質。(freepik)

按圖查看「保存南瓜」的4大方法:

+ 5 + 4 + 3

雖然以上方法可以延長南瓜的保鮮期，但由於每人家中的環境都不一樣，所以南瓜的儲存期限亦會有所不同。因此，如果大家發現南瓜有異樣，就請馬上棄掉，不要進食。

除了南瓜，其他蔬果亦有不同的方法延長保鮮期，按照這些方法儲存食物，便可以減少造成浪費。按圖查看更多蔬果保存法：

+ 3 + 2

學懂了南瓜的儲存方法，亦要懂得如何烹調南瓜，大家有興趣亦可以跟著以下的食譜，炮製不同的南瓜菜餚。

1. 南瓜汁長通粉

(詳細食譜:【南瓜食譜】南瓜汁長通粉素食可吃 特濃醬汁似「金沙」香味誘人)

南瓜汁長通粉食譜

2. 南瓜奶露

(詳細食譜:【南瓜奶露食譜】養生中式糖水香滑順喉 添粟米百合美味昇華)

南瓜奶露食譜

3. 醬燒南瓜

(詳細食譜:【素食食譜】醬燒南瓜滴水不加 30分鐘香甜易熟好下飯)