【健康湯水食譜】鯽魚豆腐湯健脾和胃　中醫解開鯽魚飲食禁忌迷思

上次試過煲粉葛鯪魚湯，反應不俗，看來大家對魚湯都有些興趣，於是今次示範一款滋潤的奶白魚湯 - 鯽魚豆腐湯。不過在網上搜尋鯽魚湯時發現了食用前後都有不少飲食宜忌，到底飲用鯽魚湯真的有那麼多注意事項嗎？筆者訪問了註冊中醫師郭志華博士解答當中的迷思！

在網上搜尋鯽魚豆腐湯，食譜及文章隨之出現，細看發現在文章的尾端會列出數款食材是不太適宜和鯽魚一同食用，如大蒜、砂糖、芥菜、沙參、蜂蜜、豬肝、雞肉及中藥麥冬、厚朴等，及吃魚前後忌喝茶。那豈不是食用前需加多留心以免身體不適？不過，當筆者向註冊中醫師郭志華博士查問過後才發現不宜和鯽魚一同食用的食材是一個謬誤。

鯽魚豆腐湯食譜

郭志華博士解釋道，不必太在意網上所提及的鯽魚食用宜忌，因鯽魚性質平和，配同其他食材一同食用基本上不會有太大問題。她指網上所提及的食材跟鯽魚一同食用後，可能會令身體積風、氣滯或皮膚出疹，但仍有其他影響因素，例如煮法、天氣及體質，才有機會令身體不適，故配食後問題也不大。如有任何疑問，請向中醫師諮詢。

鯽魚豆腐湯具有健脾和胃，袪濕利水，補虛，通乳的功效。 註冊中醫師郭志華博士

鯽魚豆腐湯食譜

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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