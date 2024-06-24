蜜糖水潤喉，很多人都以它作為養生飲品，但你真的懂得沖泡？不少人會喜歡在牛奶中加入蜜糖，認為雙管齊下，一起喝更滋潤，但這樣做正確嗎？《香港01》「01教煮」記者請教了註冊中醫師錢穎儀，為大家解答飲用蜜糖水的6大迷思。



牛奶不宜與蜜糖同飲，容易腸胃不適。（視覺中國）

蜂蜜性平潤腸通便 可沖服製藥膏

「蜂蜜性平味甘，止咳潤肺、潤腸通便，是中藥之中的補虛藥，特別適合用於肺燥乾咳的患者，腸燥便秘的患者。」中醫師錢穎儀錢醫師解釋，蜂蜜的用法很多，能沖調服用，或於調製藥丸和藥膏，也適合外用潤膚及美容。

飲蜜糖水6大迷思

一、蜜糖可否與牛奶同喝？

蜂蜜能滋潤肺臟，由於中醫有「肺主皮毛」的概念，潤肺的食物都有很好的潤膚美容的功效。牛奶在中醫的性味分類中，屬於滋潤卻厚膩的補益品，本身痰濕較盛，進食牛奶便會受不了其滋膩，濕濁內生，而出現腸胃不適及泄瀉的情況，故此作為食療，不建議蜜糖及牛奶兩種同屬滋潤的食材同用，蜜糖和豆漿不建議同喝的原因亦一樣。潤膚食物｜營養師推薦15種食物潤膚減乾紋 1種助修復傷口防疤痕

蜜糖能止咳潤肺，以溫水沖調便可。（視覺中國）

二、蜜糖適合配搭什麼一起飲用？

檸檬蜜。檸檬能生津止渴，消暑開胃，適合夏季暑熱天氣，出現咽喉乾涸不適或口乾舌燥時飲用。

做法：新鮮檸檬3片，用200-300毫升的熱開水浸泡3分鐘，待水溫冷卻至60℃以下時，加入10-15克蜂蜜攪勻飲用。



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三、蜜糖水可否天天喝？什麼時候喝最好？

蜜糖潤肺，中醫認為凡滋潤的食物或藥材，若攝取過量則會產生濕濁，所以飲蜜糖水宜適量，每天最多一杯，而蜂蜜的食療用量不宜超過一湯匙。喝的時間則沒講究，起床及睡前都可以。

蜜糖水適宜每天喝一杯。（資料圖片）

四、蜜糖應該用冷水，溫水還是熱水沖泡？

在中醫角度、凍飲屬於寒邪，會損傷人體陽氣及脾胃消化功能，容易出現疲倦、胃脹、泄瀉等症狀，故沖服蜜糖水時，應盡量避免使用冷水。從營養學角度而言，蜜糖不適合用熱水泡，因高溫會使礦物質、維他命等營養成分受破壞，故適宜以室溫開水或溫水（60°C以下）沖開飲用。

五、蜜糖與什麼食物相剋？

根據中醫經典《金匱要略》及《本草綱目》記載，生蔥與蜜糖不能同時進食。同時食用生蔥與蜜糖容易刺激腸胃，出現腹瀉的情況。

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六、什麼人不適合服用蜜糖？

嬰兒、糖尿病患者、痰濕內蘊、苔厚膩者、便溏或泄瀉者宜慎用。