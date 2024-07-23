冬瓜食譜合集｜湯水小菜湯飯冬瓜盅19款簡易食譜　清熱消暑去水腫

冬瓜，雖然一年四季都看到它的身形，但消暑利尿的特性，令它成了夏天的瓜果代表。炎炎夏日，對於如何利用冬瓜炮製菜式或湯水卻毫無頭緒？不妨參考以下19款冬瓜食譜消消暑。



冬瓜功效 化痰止渴潤肺生津

冬瓜，又稱白瓜，因表面有一層白粉狀的東西，就像冬天的白霜。在夏天時分最為當造，其播種保存期長，聞說不切開可以保存至冬天。在中醫角度，冬瓜味甘淡性涼，可清熱解暑、潤肺生津、化痰止渴，僻暑除煩，並可利尿消腫。在營養學角度，冬瓜有維他命C，可預防感冒，亦適合容易水腫人士食用，其丙醇二酸甚至可抑制醣轉化為脂肪。

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雖說冬瓜是消暑的佳品，但並非人人適合食用。冬瓜較涼，故脾胃虛弱、腎臟虛寒、陽虛肢冷者忌食。如想食用瓜果消暑去水腫，可選擇節瓜、合掌瓜等老少皆宜食用的夏日當造瓜食譜。

7款冬瓜家常菜食譜

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