【紅燒肉碎冬瓜食譜】經典家常菜　冬瓜盡吸紅燒肉汁精華超惹味！

冬瓜，看似是夏天的食材，常用於煲湯居多，其實用在烹調上也一樣可以！一年四季也不難發現冬瓜的蹤影，而且怎麼煮都好吃，今次配上紅燒汁的紅燒肉碎冬瓜可說是一道經典家常菜。

紅燒汁是一個經典的中式醬汁，基本上都是用上蠔油、豉油、米酒及糖來調製。不論配搭魚肉、牛肉、雞肉，甚至是豆腐都是非常好吃。以紅燒獅子頭及紅燒肉為例，都能用上同一醬汁。不過，個人認為如果是獅子頭跟紅燒肉的感覺比較油膩，所以換上了鮮甜多汁的冬瓜，冬瓜吸入醬汁及肉汁的味道同樣吸引，每一口都嚐到軟腍多汁的冬瓜！

紅燒肉碎冬瓜食譜

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健康小貼士：

冬瓜有豐富維他命C，可預防感冒及養顏。另外，當中的油酸能抑制體內的黑色素沉澱，有效美白潤膚。而且含有豐富膳食纖維，能助腸道蠕動，利尿消腫。冬菇中含有酪氨酸、氧化酶等物質，能起到降血壓、降膽固醇、降血脂的作用，又可預防動脈硬化、肝硬化等疾病。

攝錄：李偉軒、呂志豪 剪接：李偉軒 場地提供：美亞廚具

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