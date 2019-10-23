【紅燒肉碎冬瓜食譜】經典家常菜　冬瓜盡吸紅燒肉汁精華超惹味！

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冬瓜，看似是夏天的食材，常用於煲湯居多，其實用在烹調上也一樣可以！一年四季也不難發現冬瓜的蹤影，而且怎麼煮都好吃，今次配上紅燒汁的紅燒肉碎冬瓜可說是一道經典家常菜。

紅燒汁是一個經典的中式醬汁，基本上都是用上蠔油、豉油、米酒及糖來調製。不論配搭魚肉、牛肉、雞肉，甚至是豆腐都是非常好吃。以紅燒獅子頭及紅燒肉為例，都能用上同一醬汁。不過，個人認為如果是獅子頭跟紅燒肉的感覺比較油膩，所以換上了鮮甜多汁的冬瓜，冬瓜吸入醬汁及肉汁的味道同樣吸引，每一口都嚐到軟腍多汁的冬瓜！

紅燒肉碎冬瓜食譜

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健康小貼士：

冬瓜有豐富維他命C，可預防感冒及養顏。另外，當中的油酸能抑制體內的黑色素沉澱，有效美白潤膚。而且含有豐富膳食纖維，能助腸道蠕動，利尿消腫。冬菇中含有酪氨酸、氧化酶等物質，能起到降血壓、降膽固醇、降血脂的作用，又可預防動脈硬化、肝硬化等疾病。

攝錄：李偉軒、呂志豪

剪接：李偉軒

場地提供：美亞廚具

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食譜 紅燒肉碎冬瓜（煎）
材料 冬瓜250克、鮮冬菇3個、豬肉碎150克、蒜頭2瓣、胡椒粉1茶匙、鹽1茶匙、雞湯200毫升、生粉水適量、麻油適量
紅燒汁材料：生抽1湯匙、蠔油1湯匙、糖1茶匙、米酒1茶匙、胡椒粉1茶匙、水少許
做法 1. 豬肉碎用胡椒粉及鹽醃10分鐘。
2. 鮮冬菇切絲；冬瓜去皮去籽後切件；蒜頭切粒，備用。
3. 調勻紅燒汁材料，備用。
4. 用中火燒熱鍋，加少許油，煎冬瓜至金黃色，盛起備用。
5. 在原鍋加少許油，爆香鮮冬菇及蒜頭，再加入肉碎快炒。
6. 加入雞湯、紅燒汁、冬瓜快炒。
7. 煮滾後，蓋上鑊蓋，以中低火煮約15分鐘。
8. 加生粉水埋芡，再加麻油拌勻即成。

 

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