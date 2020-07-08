【冬瓜火鴨絲湯飯食譜】30分鐘消暑袪濕湯飯　享受夏天的清爽浪漫

冬瓜火鴨絲湯飯，在夏天的茶餐廳午餐牌中經常出現，而且更是搶手的午餐之一，在炎炎夏日沒有胃口的日子，消暑冬瓜加上湯飯正好為自己補充能量及為身體降溫！這個湯飯看似材料多多步驟繁複，但其實亦有一個簡易版本，30分鐘完成！

如果豆腐火腩飯是男人冬天的浪漫，冬瓜火鴨絲湯飯便是男人夏天的浪漫。這個湯飯個人認為是一道「佬飯」，因不少麻甩佬的夏日茶餐廳之選便是它，更是最早售罄的一個午餐。冬瓜火鴨絲湯飯的材料以冬瓜及燒鴨為主，其調味則以瑤柱、冬菇等海味為主。

冬瓜火鴨絲湯飯食譜

簡易版的冬瓜火鴨絲湯飯用了清雞湯作湯底，及燒味店的燒鴨，兩者大大縮短了製作湯飯的時間。在浸瑤柱、冬菇時謹記把浸過的水留下，在滾湯時加入，令湯底的鮮味大大提升。若果你追求原汁原味的話，可以自己炮製冬瓜水鴨湯及火鴨，用兩者來代替即用的清雞湯及燒鴨。有興趣的話可以在下面相關食譜參照冬瓜荷葉水鴨湯的做法。

冬瓜火鴨絲湯飯食譜

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健康小貼士： 根據註冊中醫師邱穎琳指冬瓜味甘淡性涼，能清熱、利水和袪濕。配同其他食材，有清熱消暑，利尿袪濕，養陰生津的作用，很適合夏天飲，可清熱消暑之餘，又可在流汗後補充津液。

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攝錄：呂榮棟、陳錦超

剪接：呂志豪