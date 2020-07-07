【蛋煮法】烚蛋必成功8大貼士　實試3種方法加一種材料防爆殼！

烚蛋，可說是蛋料理中最容易處理的一個食譜，基本上只要把水煲滾下蛋，等待時間一到便可以把蛋拿起，待冷食用。雖則烚蛋看似毫無難度，但其實亦蘊藏技巧，例如如何令它不爆殼、拿揑蛋黃的生熟程度等，記者作了數個烚蛋的實驗，集合當中的技巧，助大家在下一次烚蛋時可以一擊即中！ 攝影：余曉彤

炒蛋、水煮蛋、煎蛋、荷包蛋...單單是港式的蛋料理已有數款，最容易掌握的應該是烚蛋，但不見得人人都能煮得好。先別說掌握蛋黃的生熟程度，要令蛋殼不裂開也是一大學問，不少人在下蛋的那瞬間便發現蛋白流出，結果一鍋子浮滿蛋白。在網上尋找關於烚蛋的貼士及方法，發現有2個較為多人推薦（1）電飯煲烚蛋法、（2）加醋烚蛋法。記者實測各方法後，綜合了８個烚蛋小貼士及方法。

按圖看基本烚蛋方法及8大貼士：

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以上是最基本的烚蛋方法，雖說是最基本但當中仍然有貼士才有助成功。接下來，記者實測電飯煲烚蛋法和加醋烚蛋法。前者在網絡上亦被稱為懶人烚蛋法，因可免睇火及比平常更慳水慳電的方法；後者跟基本的烚蛋方法相似，只是加了醋和在水滾下下蛋，加快了雞蛋熟透的時間。

按圖看電飯煲烚蛋法和加醋烚蛋法的結果：

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總結：加醋烚蛋法最快、成品更像溏心蛋！

雖然每個方法各有千秋，個人認為加醋法的時間最短而且出來的效果最像溏心蛋，不管是拌飯、意粉或吃蛋都一樣好吃！電飯煲烚蛋法亦是一個錯的方法，因為真的不用看火也不怕蛋殼裂開， 只是控制時間比較困難，需作多次嘗試才可以得知自己的電飯煲時間。

按圖看各方法成品及不同烚蛋時間的蛋黃生熟程度：

原來烚蛋助身體吸收最多蛋白質！

香港中文大學生命科學學院張志強教授曾接受《香港01》的訪問稱：「烚熟的雞蛋會令當中的蛋白質denature（變性），令它容易被人體消化。而未經煮熟的雞蛋無論蛋黃或蛋白，它的蛋白質也會較難消化，對腸胃做成壓力，也會影響營養的吸收。」

由於不易消化，過多的蛋白質會積存在大腸內，容易受細菌腐化，產生硫化物質，增加患癌風險。（資料圖片）

按圖看烚蛋好處：