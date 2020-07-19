【揀蔬菜貼士】薯仔芋仔要粉要綿要點揀？日本專家授秘技目測即知

愛吃澱粉質蔬菜的人一定要收藏此篇，日本蔬菜達人詳盡地講解揀超綿超「粉」的薯仔及芋仔秘訣。好多人未必識揀薯仔及芋仔，隨手拈來就買，或者揀件頭大、夠墜手的便算，也許錯過了就在眼前，最粉糯、最軟綿的薯仔及芋仔。

先說常吃的薯仔，原來都有揀更好吃，肉質夠「粉」的薯仔之簡單方法。

（《相葉學》影片截圖）

以下哪個薯仔，你認為較美味、較粉糯？

哪個薯仔，你認為較美味、較粉糯？（《相葉學》影片截圖）

平日購買薯仔，多數留意有沒有發芽或霉爛，盡量揀外皮較滑、較少疙瘩的薯仔。若見尺寸體型較大的薯仔，多數會成為囊中物，在同一價錢下，消費者的心態多數偏好較大及較多的一方。據日本蔬果業界龍頭代表杉本桑先生講解，鑒別好吃的薯仔有一個關鍵，不論是秋冬或春夏播種的薯仔，避免揀到金玉其外，卻敗絮其中的貨色。

按圖有答案，多了解鑒別美味薯仔的主要方法︰

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至於煮薯仔，相信大家一定有好多心得，薯仔本身已經非常美味，任何烹調手法也是錦上添花。杉本先生推薦的「10分鐘薯仔燉肉」，將乾淨的材料放到盤內，加入簡單調味，用微波爐叮10分鐘已經煮完，更讓人眼前一亮。

按圖有杉本先生推介的百搭「薯王」及菜式 「10分鐘薯仔燉肉」的做法︰

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臨近中秋，你可發現菜市場裡有細細隻的芋頭應市？平日並不多見這些芋仔，個人認為芋仔其實比大芋頭更好吃、更粉及更綿。

（《相葉學》影片截圖）

不過，揀芋仔也有小小學問，有些芋仔吃來有硬塊，好像蒸極亦未透身。或是其餘部分夠「粉」，但有一塊總是口感怪怪的與別不同，破壞了整體味道。

以下哪個芋仔，你認為較美味、較粉糯？

哪個芋仔，你認為較美味、較粉糯？（《相葉學》影片截圖）

按杉本先生解釋，芋仔的生長部分與味道及質感大有關連，大芋頭是「親芋」部分，然後有子芋及孫芋，一代接一代緊密相連。究竟哪部分最好吃是為「一級品」？

按圖有答案，解釋鑒別美味芋仔的方法和原因︰

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想重溫日本蔬果專家傳授揀椰菜、韭菜、白蘿蔔、牛蒡、菠菜、洋蔥、京蔥、南瓜、番薯、番茄、紅蘿蔔、生菜、青瓜、蓮藕、粟米、紅提子、蜜桃、香蕉、奇異果、士多啤梨、車厘子、西瓜、蜜瓜、紅皮芒果、幸水梨、香印、巨峰秘技，請按各「藍字」連結。

參考資料︰相葉マナブ