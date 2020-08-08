【減肥】魚肉燒賣用肥豬肉造？10粒600卡致暴肥 3個低卡早餐提案

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燒賣、魚蛋、腸粉、炒麵、點心都是香港人的Comfort Food，不過這些食物只要吃少量，脂肪和卡路里已經嚴重超標。減肥人士要注意了，勿中陷阱！

不少港式早餐小吃只要吃少量，脂肪和卡路里已經嚴重超標。（Instagram@food4yallbbs）

不少減肥人士以為節食少吃便可以減肥，因而節食，其實更重要的是吃什麼。幾粒燒賣雖然份量不算多，也不會令你飽足一個早上，但原來魚肉燒賣是由肥豬肉、豬油和麵粉製成，10粒燒賣已經超過600kcal，熱量嚴重超標！

▼▼▼▼▼按下圖看港式早餐小吃卡路里▼▼▼▼▼

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一日之計在於晨，一頓美味又有營養的早餐對健康的確十分重要。減肥人士想快捷方便地做出低卡健康的早餐其實不難，有些更可以提早在前一晚準備，讓你在趕忙的早上節省不少時間！

▼▼▼▼▼按下圖看方便低卡有營早餐提案▼▼▼▼▼

想吃到健康低脂無糖的乳酪？不如自製吧！只要把牛奶加入適量菌粉放在乳酪機裡，設定時間和溫度，便可以輕鬆做出乳酪，是健康的早餐之選！這部神器更可以製作納豆和米酒，十分有趣！

▼▼▼▼▼按下圖看乳酪機▼▼▼▼▼

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/07）

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