【番茄營養】車厘茄更有益？椗枯萎比新鮮更甜？2食法茄紅素高3倍

番茄炒蛋、番茄牛肉通、番茄薯仔湯，以番茄入饌的菜式多不勝數，亦可以生吃，感受那酸甜多汁的滋味。眾所周知，番茄富含茄紅素（Lycopenemia）有助抗衰老，但原來並不是每一款番茄所含的營養也是相若。那什麼品種的番茄含有較多營養？怎樣烹調令茄紅素比原來的多出7倍？

世界上有8000多個品種的番茄，最為常見的是紅色品種的番茄和車厘茄。不少人都以為兩者的營養分別不大、或番茄愈大營養愈多，但原來這個想法是錯誤！日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》邀請了白澤抗衰老醫學研究所所長白澤卓二醫學博士講解番茄的營養及如何令烹調令茄紅素倍增。

儘管番茄有8000多個品種，但世人都以為番茄之間的營養沒有太大的分別，事實上這個想法是錯！（Pixabay）

原來番茄生吃和熟吃，所吸收的營養並不一樣。如以生吃番茄為例，便能吸收更多維他命C、鉀和鎂。白澤博士指生吃的話應選擇車厘茄，因車厘茄所含的營養比番茄高，單單以茄紅素為例，車厘茄的含量已經比番茄高3倍。其次，註冊營養師吳耀芬（Kathy）曾接受《香港01》訪問，講解不同顏色的車厘茄營養。

從上圖可以得知，車厘茄的營養成分比番茄高，茄紅素含量比番茄高3倍；維他命C含量比番茄高2倍；類胡蘿蔔素含量比番茄高1.7倍；食物纖維含量比番茄高1.4倍。（日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》截圖）

按圖看各色車厘茄與番茄的營養價值，以及有哪兩類人不宜吃車厘茄：

+ 7 + 6 + 5

這樣烹調可令茄紅素倍增！

生吃番茄可為身體提供維他命C，煮熟的番茄則含有豐富的茄紅素。白澤博士稱將番茄煮熟後身體會更易吸收，除此之外更有一個方法可以把茄紅素釋放更多！按圖看如何令番茄中的茄紅素倍增：

+ 5 + 4 + 3

如何選擇香甜番茄？

想炮製好吃的番茄菜式，食材的味道當然重要。但番茄的樣子不相伯仲，如何鑒別它是一個又靚又甜的番茄呢？日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》亦教授了如何單憑肉眼鑒別香甜番茄，原來看其果蒂便知答案！

按圖看答案及原因：

除了「觀其蒂頭」這個鑒別方法外，日本蔬果業界龍頭代表杉本桑先生在日本節目《相葉マナブ》中講解美味的番茄更有一個特徵，放入水中，便明顯能分出高下！

按圖看又靚又甜的番茄鑒別方法、成因及在水中有趣的現象︰

+ 15 + 14 + 13

相關文章：【揀蔬菜貼士】番茄渾圓甘筍強壯就甜？日本專家解謎多數人揀錯

如欲查看更多番茄食譜請按 -番茄食譜合集

如欲重溫提升其他食材營養的烹煮方法，請按各「藍字」連結：紅蘿蔔、西蘭花、薑黃、毛豆、金菇

資料參考：日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》