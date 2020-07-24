【揀三文魚貼士】肉嫩油豐睇魚腹白衣　受食家青睞的非魚腩竟是…

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平日到超級市場購買一份份預先切好及包裝好的三文魚乾淨衛生，選購時比對之下，你了解哪一份三文魚切件更肥甘味美、肉嫩油豐？日本採購海鮮的資深專家教大家要看看魚腹，可發現鑒別美味三文魚的關鍵，以後不用瞎猜，很快便知道哪份更好吃，同時有助減低買了腥味強烈的三文魚回家。

掌握鑒別美味三文魚的技巧。（《相葉學》影片截圖）

以下哪份三文魚，你認為較美味、肉嫩油豐？

哪份三文魚，你認為較美味、肉嫩油豐？ （《相葉學》影片截圖）

日本東京高級海鮮店店長松本秀樹在採購海鮮有豐富的經驗，據松本先生解釋鑒別更美味的三文魚方法，最重要看腹部白膜（白衣），而非魚肉組織結構、顏色或魚皮。白膜究竟藏了甚麼關鍵要非看不可？

按圖有答案，了解鑒別美味三文魚的主要方法︰

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不說不知，三文魚中原來有一個部位特別受專業食家青睞，此部位的油脂豐腴，肉嫩肥美，加牛油煎封享用，味道極為可口！煎三文魚時想兼顧魚皮酥脆，魚肉滑嫩，松本先生提議先做一個步驟才正式烹調。

按下圖發現三文魚中備受食家推祟的部位及「法式牛油烤三文魚」的簡單做法︰

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參考資料︰相葉マナブ

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