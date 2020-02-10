【三餸一湯食譜】菜脯煎蛋+柚子蜜雞翼+臘腸炒芥蘭+潤肺湯水

武漢肺炎的疫情一天比一天嚴重，這陣子真的不敢出去吃飯了，始終還是自己煮最放心。不過日前超市、街市的食材都被極速掃光，大家如臨大敵般儲糧，怕之後就買不到。這個時候，「襟擺」的食材就十分重要，以下便介紹幾種由這類食品炮製的住家餸食譜，還有補肺抗流感湯水！

餐飲業這段時間可謂「水靜河飛」，疫情來襲之際，連跟親朋好友窩在家聚餐都變成勇氣的考驗，更遑論要外出食飯，一來難以確保廚師衛生與否，而且用餐時整家餐廳的人都脫掉口罩，座位間又窄，根本無法杜絕飛沫。所以，就算平日多懶惰，這陣子確實是自己煮飯最穩陣。

自從香港出現武漢肺炎首宗確診個案後，一眾港人立即搶口罩、搶洗手液、搶米、搶罐頭、搶廁紙，眼看超市貨架上空空如也，比打風還誇張。沒辦法啦，要儲糧嘛，一來要減少外出慳口罩，二來食材來貨又加價，三來更不知糧食等等會否如口罩般缺貨，自然買到就買。

請按下圖重溫超市貨架被搶購一空的誇張狀況：

這些時候，最適合就是食一些保質期長的食材，如是次的三餸食譜，不僅營養均衡，所用到的食材普遍都能擺一段時間，如：臘腸、菜脯、急凍雞翼、柚子蜜等等，芥蘭保質期雖然沒瓜果類長，但尚算乾身，不即日食的話可貯存在雪櫃的生果箱，比起通菜、油麥菜等較好。

除了三個簡易小菜外，也推薦大家煲一個由中醫師推薦的「龍脷葉枇杷葉雪梨湯」，適逢現時是流感高峰期，這個湯適合免疫力低人士補肺及抗流感，尤其是熱底的朋友飲用就最好不過，有病治病、冇病防身！

【簡易食譜】菜脯煎蛋住家風味 菜脯爽脆芫荽鮮香

菜脯煎蛋食譜

【雞翼食譜】柚子蜜雞翼皮脆肉嫩 酸咪咪消滯排毒美肌

柚子蜜雞翼食譜

【臘腸炒芥蘭食譜】臘腸膶腸家肥屋潤 2種材料芥蘭翠嫩去苦澀

臘腸炒芥蘭食譜

【防感冒湯水食譜】龍脷葉枇杷葉雪梨湯 增強抵抗力迎流感高峰期