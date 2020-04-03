【癌症飲食迷思】多吃朱古力可以抗癌？美國癌症協會這樣說…

多吃朱古力可以抗癌？網路上一直有報導指出，吃朱古力對心臟健康有益，且有助於預防癌症，並改善情緒，這是真的嗎？其實朱古力抗癌的研究成果分歧，各種朱古力對於健康也有不同影響，快來看看美國癌症協會（American Cancer Society）怎麼說。

點擊下圖看清美國癌症協會怎樣說！

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適量朱古力黃酮類化合物 有益心藏健康

至於預防心臟疾病方面，有力的證據顯示，吃朱古力確實可能有助於預防心臟病，而黃酮類化合物已被證明可以降低血壓，並有助心臟、血管功能。

台灣國健署也指出，黃酮類化合物是一種植物性化學成分，具有抗氧化力，可穩定血壓、改善血管內皮功能、減少血栓、氧化和發炎等。

朱古力怎麼吃？ 可適量黑朱古力

朱古力該怎麼吃？美國癌症協會建議，可以選擇含量至少70％的高品質黑朱古力，它可能有一些健康好處，而且通常比牛奶朱古力或其他種類的朱古力有更少的糖和飽和脂肪。台灣國健署也指出，黑朱古力中的可可更富含礦物質（鉀、磷、鐵、鎂、鋅等）。

然而，黑朱古力仍然是糖果，具有熱量、糖和脂肪，必須注意食用量。畢竟，肥胖與某些類型的癌症有關，甚至與糖尿病、心臟病和其他慢性病有關聯。如果您想攝取更多的抗氧化劑，則可以增加水果和蔬菜的攝取量。

參考資料：

1.Is Chocolate Good for You?

2.愛她(他)就慎選巧克力

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