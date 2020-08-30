6隻韭菜餃子9匙油近8百卡！素菜餃非低脂　豬肉餃多肥肉

近日大家少出外用膳，多留在家，雪櫃可多儲一些急凍食品，食物的保存期是長了，但其實不少急凍食品都存在著減肥陷阱，好似急凍餃子就是其中一種。據知坊間有某品牌的6隻韭菜餃子竟達9茶匙油，近800 kcal，是致肥的原兇！想吃餃子又想吃得健康的話，就要慎選了！

不說不知原來餃子可以很高脂，陷阱處處。（ig@day_andday）

市面上部分餃子的脂肪含量很高，每日煮食油建議攝取量為6-7茶匙油，而一碗白飯的熱量約250 kcal，即是一餐高脂餃子已高達2-3碗飯熱量，油脂攝取量亦容易超標。急凍餃子阱陷處處，豬肉餃用上免治豬肉，為了口感鬆軟，當中混合大量肥肉；有些雞肉餃會含有豬肉成分；就算素菜餃亦不等於低脂，因為素菜餃無肉香便有機會加入更多麻油令餃子餡香滑。

市面上部分餃子的脂肪含量很高，一餐高脂餃子已高達2-3碗飯熱量，油脂攝取量亦容易超標。。（ig@minamiseya_ronpougyouza）

根據食安中心指示，每100克固體食物中不多於3克脂肪才算「低脂」。不過就算是吃低脂的餃子，也需要注意食用分量，吃得過量也會同樣超標。而且，餃子皮屬五穀類，而餃子的蛋白質和蔬茶份量不多，建議吃餃子時另外減少攝取五穀，同時補充纖維和蛋白質攝取，保持營養均衡。

如果想吃餃子又吃得健康，其實自己包餃子也不是難事。（妳好南搞facebook）

如果想吃餃子又吃得健康，其實自己包餃子也不是難事，最重要是懂很選擇較低脂肪的肉。根據衛生署資料，以豬肉為例，豬頸肉和五花腩部位的脂肪含量最高，每100克肉分別有60.5克和35.3脂肪。為了避免吃添加肥肉的免治豬肉，不妨自己選擇較瘦的豬肉，用絞肉機碎肉幾秒便可以輕鬆做出低脂的餃子餡，吃得健康。

▼▼▼▼▼按下圖絞肉機推介▼▼▼▼▼

+ 22 + 22 + 22

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/27）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！