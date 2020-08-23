【減肥】消耗7百卡心太軟要跑一個鐘　即睇10大爆肥甜品排行榜

甜品的魅力實在沒法擋，面對精緻美味的甜品，就算吃飽飯都總有「第二個胃」。不過對於不少減肥人士而言，甜點就是他們的天敵！究竟減肥期間，甜品是否真的碰都不能碰？

對於不少減肥人士而言，甜點就是他們的天敵。（《50次初吻》劇照）

一份甜品熱量可比一餐飯高！

「甜品」，顧明思義味道甜，糖分高，熱量高，容易轉化為脂肪，是致肥的元兇！以中等身形的成年女性來說，每天需攝取1,600-1,800 kcal，而成年男性則需要1,800-2,200 kcal，平均每餐攝取約500-600 kcal，可是一份甜品的熱量隨時已經與一餐飯相約。可想而知，每天下午茶或飯後吃一份甜品，就算份量不多，不飽肚，亦已嚴重超標。

每天下午茶或飯後吃一份甜品，就算份量不多，不飽肚，亦已嚴重超標。（unsplash）

消耗一件心太軟的卡路里 要快跑一個多小時

以運動計算的話，快跑一小時才能消耗到700 kcal，以朱古力心太軟配朱古力雪糕為例，一份已達720 kcal，想消耗的話就需要快跑一個多小時，究竟是多吃力的事啊！減肥期間想吃甜品之前最好認清哪些是爆肥的陷阱，少吃為妙！

▼▼▼▼▼按下圖看10大爆肥甜品排行榜▼▼▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

雖然已立秋，但近日天氣仍然炎熱，小編推介一款低熱量又消暑甜品——刨冰。吃一口冷冷的冰，爽！不過吃刨冰的時候需注意避開高熱量的底材，例如全脂奶、煉奶、糖醬等，選擇清冰作底材，kcal等於0！配料方面盡量不要選含糖量高的珍珠、紅豆、綠豆，可以選仙草、愛玉、新鮮水果也很美味呢！

刨冰邱低熱量又消暑甜品。（廣告截圖）

想在家中自製低卡刨冰，不妨入手一部刨冰機，可以自我控制甜品熱量。

夏日必備刨冰機

▼▼▼▼▼按下圖看刨冰機推介▼▼▼▼▼

+ 17 + 16 + 15

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/23)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入 Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！