【檸檬蝦意粉食譜】檸檬中和忌廉膩滯感　15分鐘炮製清新意粉

意粉大家食得多，常常都是白汁或番茄汁底，食得多都會悶，其實只要在醬汁上加少少材料，整個感覺已經不一樣。以今次的檸檬蝦意粉為例，在忌廉汁加些少檸檬汁和檸檬皮，頓時變得清新開胃，瞬間減輕了膩滯感。

煮這個意粉其實沒有甚麼技巧，今次用的是扁意粉，但如果想換成其他意粉都可以。煮意粉的時間未有劃一，因為不同品牌的烹調時間都會有所不同，最好還是按照包裝指示去煮。由於這個意粉烚完之後，還會跟醬汁等同煮，因此先不要把麵烚到全熟，大概8成已足夠。

【入廚貼士】煮出彈牙意粉一定要加鹽和油？下油的正確時機是……

【入廚貼士】速煮意粉大法只需1分鐘 7大秘訣煮出彈牙意粉！

配料方面主要是蝦仁和菠菜葉，蝦仁特地留了蝦尾，看上去更美觀。煮的時候加了蒜蓉牛油，記得下牛油前可加點橄欖油，因為牛油在熱鍋上很易燒焦。而菠菜葉是筆者近來的新寵，本身營養豐富，而且菠菜葉很嫩，咬起來亦沒有澀的感覺。不過須在最後階段才下菠菜葉，以免它很快會縮。

蝦仁保留蝦尾，會讓菜式更美觀。

忌廉汁材料也不雜，唯獨是加了檸檬汁和檸檬皮，讓它多一陣酸咪咪的味道。如果想意粉的掛汁再度提升，可以加些先前留起的意粉水。乾麵條有澱粉粒，而這些澱粉被表層的小麥蛋白質纖維鎖住，在煮意粉的過程中，熱力會令澱粉破裂，滲進水裡。當意粉水變成澱粉水，把它與醬汁混合同煮，可令醬汁變得濃稠，意粉與醬汁融合得更均勻，原理就如煮中菜加生粉埋芡一樣。此外，由於煮意粉時有下鹽，因此意粉水會帶有微微鹹味，可順道為意粉調味。

檸檬蝦意粉食譜

健康小貼士：

檸檬含豐富維他命B1、B2、C以及抗氧化物等，亦有美白護膚的作用。當中的檸檬酸可提高人體對鈣的吸收率，有效預防骨質疏鬆。菠菜又名鸚鵡菜屬莧菜科，富含營養成分和抗氧化劑，如β胡蘿蔔素、維他命B6、葉酸和鉀，有益於眼睛健康，幫助細胞抗氧化，有助預防癌症及降血壓。

攝影、攝錄：陳錦超、劉曉朗

剪接：潘諾兒

【白汁海鮮意粉食譜】百搭醬汁配飯麵都得 加咩海鮮隨你鍾意！

【意粉食譜】松子蒜片大蝦炒意粉 蒜香惹味又健康！