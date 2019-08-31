【入廚貼士】處理辣椒「辣」傷手　一種常見調味品有效緩解灼痛！

你可曾試過切辣椒後害了「辣椒手」？英文上形容為「Hot pepper hands、chili burns」一看便知「辣到手」。 記者不慎打翻了辣椒醬，於清潔後成了「辣椒手」，極不好受的灼燙感，原來可以用古老的方法去紓解，甚是奏效！

記者不慎於家中打破一瓶特級辣椒醬，辣椒油和辣椒籽倒滿一地，現場慘不忍睹，想起來忘記攝低當時情況，因為心裡著急想快速清理好現場，手拿廚房濕布不停抹地，情急下一時忘了帶手套，在清理兇案現場後，雙手又紅又燙，灼痛感極為強烈，宛如火燒一樣刺痛，連雙膝及雙腳也沾滿了辣椒油。

記者不慎打破了此瓶特級辣椒醬，倒滿一地辣椒油和辣椒籽，清理地板後害了「辣椒手」，灼痛感強烈，之後於網上找到紓緩良方。（資料圖片/尹嘉蔚攝）

下意識即時用自來水沖洗雙手，當下有少少紓緩，關掉水喉後，灼痛感再襲，痛感似乎加劇了，用凍水沖於事無補！「一於用冰敷」，同樣枉做！心想難道要以毒攻毒？便試用溫熱水沖，灼痛感更熾烈，情況沒有好轉。

記者定睛呆望自己雙手，「難道要這樣熬一晚嗎？」更不敢亂碰身體其他部位，怕痛感蔓延開去，只好上網看看有何良方，「油、酒精、醋、鹽、糖、熱水及凍牛奶浸泡…」家中沒有酒精及凍牛奶，記者沒有嘗試，便在雙手塗抹粟米油，等上5分鐘，效果全無！用鹽水浸亦不得其法。見到有人分享阿嬷的古老方法，用糖來解決？

記者拍低了以下各圖，見證糖水浸「辣椒手」的前後對比︰

至於膝頭及雙腳不比雙手嚴重，記者試用白醋，將白醋倒在小毛巾上，然後敷在不適位置，過了10分鐘，灼痛感也得紓緩，痛感大概由10降至6。用糖及醋解「辣椒痛」的原理，原來也是頭頭事到，據《每日郵報》及《Science Notes》的資料，下廚切辣椒後，很多家廚也害了「辣椒手」，強烈的灼熱感，用肥皂和水猛洗手並不能紓緩，似火燃燒的感覺全因辣椒素（Capsaicin）引起。

請點擊以下各圖了解「辣椒手」的成因、有助解痛的方法及其科學原理︰

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記者被辣椒油襲擊的雙手，靠浸泡糖水使痛楚得以紓解。如有疑問，請諮詢家庭醫生。



參考資料︰每日郵報 / Science Notes