【食物安全】薯仔爆芽超驚嚇毒素大增要即掉！防發芽3招勿放雪櫃

薯仔發芽很平常，但近日有網民在社交平台上分享一張「震驚」的薯仔發芽照片，兩個薯仔長滿密麻麻的芽，儼如開滿燦爛的「薯仔花」。半夜驚動食物安全中心的「食安仔」留言，並稱「呢幅圖真係嚇到個心都離一離！😰」

網民在社交平台上分享超驚嚇的薯仔發芽照片，引起食安中心關注。（傑出華人的胃-日日爆FB）

版主亦強調「（薯仔）發咗芽唔好食！」並分享到「爆芽薯仔」由七月頭放在布袋內已有3個月左右，由於放在一角沒為意，揭發時薯仔芽已開得十分燦爛。網友亦紛紛留言呼籲切勿吃發滿芽的薯仔，並笑言可以拿去種植。

而食安仔留意到照片後，亦快速留言提醒切勿食用發芽薯仔（請按圖了解）︰

食安中心提醒有關「食用植物中的天然毒素」，它存在於多種植物之內，通常是植物自行產生以抵禦細菌、真菌、昆蟲和捕獵者等威脅，不乏平日常吃的食物。誤吃這些有毒物質可能有損健康，或引致食物中毒。舉例是部分野菇及野芋等含有毒蕈鹼，即使透過烹煮亦無法破壞當中的烈性毒素，只誤吃小量，亦可能出現嚴重中毒症狀。

發芽的芽眼，尤其是長綠芽的芽眼，茄鹼含量特別高，建議整個不要食用。（VCG）

按圖了解食用植物中的天然毒素常見例子及減低食用風險的措施︰

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以往曾有人進食約10顆白果後出現中毒症狀，因為加熱烹煮也難以破壞白果中的全部毒素。薯仔在發綠或發芽時，或已含有大量的植物毒素，由於這些毒素非常耐熱，即使將薯仔徹底煮熟，亦可能引致食物中毒，輕則腸胃不適，嚴重者會影響中樞神經系統。

薯仔發芽後應整顆丟棄。（VCG）

如何保存薯仔不易發綠及發芽，請按圖了解︰

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參考資料︰食安中心/ 日日爆FB