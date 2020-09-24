【芝麻營養】6大好處降膽固醇血壓護心臟健康　補鐵質減貧血機率

天氣一轉涼，很多人都想吃些溫熱的食物，甜點也不例外。也許是一碗熱熱的紅豆湯、也許是一碗甜湯圓，湯圓的口味百百種，你是芝麻湯圓的愛好者嗎？芝麻湯圓雖然甜，但芝麻本身可是很有營養的！就算不是芝麻湯圓的愛好者，也有很多芝麻餡料的小點心可以吃，甚至光吃芝麻也可以！但請記得不論是甜點類或是芝麻本身，都不要吃太多喔！一起來看看芝麻的六大好處。 文：Louis Zhang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼芝麻的六大好處（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 營養爆棚

芝麻含優質蛋白質、纖維素，以及礦物質如鐵和鈣，適度攝取芝麻可補充鐵質，減少貧血機率，而鈣質則有益骨頭健康。

2. 天然降膽固醇

芝麻類的植物固醇（Phytosterol），是一種植物營養素（Phytonutrient），能有效阻斷人體腸道中的膽固醇吸收。早在2006年國立台灣師範大學的研究就指出，停經婦女每天攝取50公克芝麻，連續五周後，低密度膽固醇（LDL Cholesterol，也稱壞膽固醇）會顯著降低，之後也有類似研究結果佐證這項功效。

3. 平衡荷爾蒙

研究顯示，芝麻能幫助停經後的女性增加並調節性荷爾蒙（Sex Hormones）、促進抗氧化能力，以及控制膽固醇。同時芝麻素能被腸菌轉換成某種植物性雌激素（Phytoestrogen），有助於停經後女性；另外，芝麻富含脂肪酸、蛋白質，以及許多維他命和礦物質，懷孕女性常可以多吃芝麻，幫助豐富孕婦和胎兒的營養。

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4. 有效降血壓

耶魯生物醫學期刊（Yale Journal of Biological Medicine）上發表的研究指出，芝麻能幫助高血壓患者降低收縮壓和舒張壓；而且連續攝取芝麻油45天，能抑制脂質過氧化作用（Lipid Peroxidation）、增進抗氧化作用，保護細胞也促進心臟健康。

5. 抗癌細胞生長

如同亞麻籽，芝麻也富含木酚素（Lignans），木酚素是一種由植物分離出的天然化合物，從文獻可知，木酚素能幫助對抗某些癌症。2012年發表於營養期刊（Journal of Nutrition）的研究指出，受測女性中，攝取最多木酚素的人比最少的人，罹患乳癌機率低了40~50%，研究因此推論攝取木酚素是抗乳癌的天然方法。

6. 輕盈好體態

有些研究顯示，芝麻的天然化合物能幫助燃燒脂肪，同時芝麻富含膳食纖維，能增加腸胃飽足感，不輕易餓，而且膳食纖維能促進腸胃蠕動，幫助排便，所以當你吃得健康，排得舒暢，自然養得好體態！

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：你喜歡吃芝麻嗎？不可不知的芝麻6大好處】