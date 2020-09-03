【愛玉營養】低卡多汁補水佳品　促腸道蠕動增飽腹感4大好處

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愛玉是台灣特有作物，最適合做成酸甜清涼的消暑飲品。台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，愛玉主要的成分以水為主，亦含有果膠與酵素成分，單純的愛玉熱量並不高，且可增加飽足感，也很適合加入蜂蜜檸檬等飲品中，只要注意糖分添加與熱量攝取，不失為是健康飲品之一喔。

愛玉的營養價值（點擊下圖看清！）

愛玉主要是由愛玉籽加水搓揉凝結成凍狀，因此愛玉本身含水量高、熱量非常低，很適合作為夏日消暑補水食材。台灣廖嘉音營養師表示，愛玉凍的主要成分就是水、果膠、愛玉酵素與多種水解氨基酸，其中，果膠屬於一種水溶性的纖維，能大量吸水，有助於增加飽足感、促進腸胃蠕動，且亦有研究指出果膠能降低體內油脂、促進膽固醇代謝與排出；而愛玉酵素亦可幫助腸胃蠕動，促進腸胃道消化代謝，幫助改善便秘。

然而，台灣廖嘉音營養師提醒，由於愛玉並不具有明顯的風味，因此大多會搭配酸甜的飲品食用，因此建議飲用時要控制糖分添加量，避免額外攝取過多熱量，更能符合健康飲食的原則。

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【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網】

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