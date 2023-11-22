小雪湯水｜姬松茸蟲草花栗子湯補肝腎 腎氣足防寒不易倦1類人不宜
涼意日深，二十四節氣中的「小雪」已至，養生飲食上開始要留意「防寒養腎」，多喝一點補益肝腎的湯水，吃栗子、淮山等溫補性及益腎的食物尤為重要。腎好與腎氣足，便不容易畏寒及感到疲倦。 姬松茸蟲草花栗子湯，就有補益肝腎之效，還能養心安神，一家大小也適合飲用。
攝影︰尹嘉蔚
姬松茸蟲草花栗子湯 養心安神補益肝腎
曾與大家分享素湯的鮮甜秘訣，不用肉類也有美味清甜的湯水。此款「姬松茸蟲草花栗子湯」也是素湯，註冊中醫師潘仲恆指此湯可以養心安神，補益肝腎。姬松茸及蟲草花皆為菇菌，鮮味突出，用上栗子、淮山、圓肉及杞子煲湯，味甜、湯香、質滑。
姬松茸健腦益腎 質感似豬肉
姬松茸，又稱巴西菇，原為巴西珍貴野生食用菌，至今各地已廣泛生產，價格相應下調，以乾貨出售，至今算是普羅的養生食材。姬松茸有助健腦益腎，扶正補虛，味道帶甜，味芳香，吸水性高，煲湯後的質感有點似豬肉，可增加素湯的層次。
蟲草花勿浸泡太久 免失療效
蟲草花能益肝腎，又名北冬蟲草、不老草、蛹蟲草等，吃蟲草花是否吃蟲？不是！蟲草花非蟲也非草，屬於食用真菌，並沒有蟲體，只是一堆橙黃色的草。建議不要清洗及浸泡蟲草花太久，否則表面的真菌孢子粉流失，會影響食用療效，輕輕沖洗即可。好的蟲草花湯，湯色呈現橙黃色，清亮透明，喝來甘甜清香。
按圖了解食材的療效︰
姬松茸：性平味甘，健腦益腎，扶正補虛
蟲草花：性平、溫，味甘。益肝腎、補精髓、止血化痰
栗子：性味甘，溫，養胃健脾，補腎強筋，活血止血
淮山：味甘，性平，益氣養陰，補脾肺腎，固精止帶
圓肉（龍眼乾）：味甘，性溫，補益心脾，養血安神
杞子：味甘，性平，助補肝腎，明目
註冊中醫師潘仲恆對「姬松茸蟲草花栗子湯」的食用建議︰
有助補益肝腎，養心安神。
一家大小可喝，但痛風人士不宜飲用。
每周可飲1-2湯碗（1-2次）。
如有疑問，請向中醫師諮詢。
冬天湯水食譜｜胡椒紅蘿蔔栗子豆腐素湯 溫胃健脾潤燥3類人慎飲
冬天湯水食譜｜蓮藕合桃栗子黑豆湯健脾補腎 抗寒黑髮痛風者不宜
2022年哪一天是小雪？
11月22日
小雪養生宜吃什麼？
小雪養生飲食上開始要留意防寒養腎，補益肝腎的湯水，吃溫補性及益腎的食物，腎好與腎氣足，便不容易畏寒及感到疲倦。