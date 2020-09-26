【秋天湯水食譜】姬松茸蟲草花栗子湯　養心安神補肝腎蟲草花點整

過了秋分，漸入冬天，涼意日深，補益肝腎的湯水也重要，飲食上開始留意「防寒養腎」，吃溫補性及益腎的食物，包括栗子、淮山等。腎好、腎氣足，便不易畏寒及怠倦。 一家大小也適合飲用的姬松茸蟲草花栗子湯，就有補益肝腎之效，還能養心安神。 攝影︰尹嘉蔚

姬松茸蟲草花栗子湯，一家大小適合飲用。

曾與大家分享素湯的鮮甜秘訣，不用肉類也有美味清甜的湯水。此款「姬松茸蟲草花栗子湯」也是素湯，註冊中醫師潘仲恆指此湯可以養心安神，補益肝腎。姬松茸及蟲草花皆為菇菌，鮮味突出，用上栗子、淮山、圓肉及杞子煲湯，味甜、湯香、質滑。

姬松茸蟲草花栗子湯

姬松茸，又稱巴西菇，原為巴西珍貴野生食用菌，至今各地已廣泛生產，價格相應下調，以乾貨出售，至今算是普羅的養生食材。姬松茸有助健腦益腎，扶正補虛，味道帶甜，味芳香，吸水性高，煲湯後的質感有點似豬肉，可增加素湯的層次。

姬松茸蟲草花栗子湯，湯色呈現橙黃，味道甘甜清香。

蟲草花能益肝腎，又名北冬蟲草、不老草、蛹蟲草等，吃蟲草花是否吃蟲？不是！蟲草花非蟲也非草，屬於食用真菌，並沒有蟲體，只是一堆橙黃色的草。建議不要清洗及浸泡蟲草花太久，否則表面的真菌孢子粉流失，會影響食用療效，輕輕沖洗即可。好的蟲草花湯，湯色呈現橙黃色，清亮透明，喝來甘甜清香。

姬松茸蟲草花栗子湯食譜

按圖了解食材的療效︰

註冊中醫師潘仲恆對「姬松茸蟲草花栗子湯」的食用建議︰

姬松茸蟲草花栗子湯有助補益肝腎，養心安神。 一家大小可喝，但痛風人士不宜飲用。 每周可飲1-2湯碗（1-2次）。 如有疑問，請向中醫師諮詢。

姬松茸蟲草花栗子湯助補益肝腎，養心安神。

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