【肉類冷知識】白肉較紅肉健康有益？營養師解迷思教你區分紅白肉

很多人都聽過「紅肉不健康、白肉比較健康」的說法，但這是真的嗎？該如何區分紅白肉呢？台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，紅白肉通常是以肉類中含有的肌紅蛋白含量來區分，牛、豬、羊大多歸屬於紅肉，雞、鴨、魚則歸類為白肉。廖營養師叮嚀，無論是紅白肉都含有動物性脂肪，若過量食用恐增體內膽固醇值，建議適量食用為佳。

▼紅白肉怎麼分？白肉真的比較健康嗎？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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紅白肉怎麼分？台灣廖嘉音營養師表示，紅肉、白肉大多是以肉類中含有的肌紅蛋白含量來區分，較多者為紅肉、反之則為白肉，但這兩者並沒有界定出一個明確的數字。一般來說，牛肉、豬肉、羊肉都屬於紅肉，而雞、鴨、鵝、魚肉、海鮮則屬於白肉。

傳統認為紅肉的脂肪含量較高，吃多有害健康，世界衛生組織更將紅肉列為2A級可能致癌物，提醒民眾應少吃為妙，然而實際上真的如此嗎？白肉真的比較健康嗎？台灣廖嘉音營養師指出，相較於白肉而言，紅肉的油脂含量的確較為豐富，因此會建議控制飲食中各類油脂攝取量，以免膽固醇、脂肪、熱量囤積而不利健康。此外，根據美國2019年研究指出，過量吃紅肉、白肉都會增加膽固醇堆積（註：魚肉不在此研究之列），建議減少肉品攝取量或改食用植物性蛋白質，對於降低膽固醇將大有助益。

台灣廖嘉音營養師指出，相較於白肉而言，紅肉的油脂含量的確較為豐富，因此會建議控制飲食中各類油脂攝取量，以免膽固醇、脂肪、熱量囤積而不利健康。（Victoria Shes/Unsplash）

既然如此，日常還能大口吃肉嗎？台灣廖嘉音營養師表示，以營養學的觀點來看，良好的飲食習慣應該是均衡且多元，每種食材皆可適量攝取、不偏廢，就能滿足身體所需；像是肉品仍有不少優質的營養成分，如蛋白質、鐵質等，適量攝取就能兼具營養、健康又能滿足口慾，若有特殊疾病或調理需求者，亦可主動向營養師諮詢日常飲食建議，以符合個人的健康需求。

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