【秋天蔬果】5種秋季必吃食材推介　番薯富含纖維助消化系統健康

在秋天這個農作豐收的季節，可以看到南瓜、柿子、梨子等新鮮的蔬果，大量出現在菜市場裡。雖然幾乎所有農產品都可以全年種植，但當季食材絕對比過季食材來得新鮮營養，所以趕緊趁現在來加強保養身體、降低疾病風險，將以下5大營養的秋季食材，列入今日菜單吧！ 文：張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫師何懷德／Hello醫師

▼5種秋天食材（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 蘋果

蘋果含有豐富的維他命A、維他命C和礦物質，如磷、鉀和鈣。也富含抗氧化劑，可助預防慢性疾病和抗老化。纖維量高可助降膽固醇、改善腸道功能和降低第二型糖尿病（Type 2 diabetes）的風險。

在市售常見的蘋果種類中（超過7,500種類型），尤以富士蘋果含高濃度的酚類和黃酮類化合物，2011年發表在《營養進展》（Advances in Nutrition）雜誌上，關於蘋果健康好處的研究指出，蘋果有助於降低癌症、心血管疾病和哮喘的風險。

2. 梨子

梨子的可溶性纖維含量很高，可降低膽固醇，也可防止便秘並促進消化道機能，而且梨子低卡、含水量高，可維持飽足感幫助減肥。其中高濃度的抗氧化劑，包括維他命C、維他命K以及銅等，可以清除自由基，保護體內細胞。

蘋果含有豐富的維他命A、維他命C和礦物質，如磷、鉀和鈣。（Shelley Pauls／Unsplash）

3. 柿子

柿子富含果膠，有良好的潤腸通便作用，可緩解痔瘡、改善便秘，幫助腸道好菌生長。其纖維量、抗氧化劑和礦物質比蘋果還豐富，因此成為人們更佳的選擇。但請注意，柿子不宜在空腹時食用，因其大量的鞣酸在胃裡作用時，會沉澱凝結成塊不易消化。

4. 番薯

如南瓜一樣，番薯富含β-胡蘿蔔素，可轉化為維他命A，促進視力健康，並有助於調節細胞生長和分裂，其中的葉黃素和玉米黃素，特別有益於視力。此外，其大量的維他命和礦物質如鐵、鈣、硒，也是補充維他命B和維他命C的好食材。番薯富含纖維，研究證實番薯有助消化系統健康，甚至可預防和治療十二指腸潰瘍和胃潰瘍。

5. 南瓜

南瓜富含α-和β-胡蘿蔔素，對細胞生長與眼睛有益。此外，南瓜的維他命A可促進視力健康，並有助調節細胞的生長和分裂。南瓜籽含α-亞麻酸，這是一種ω-3脂肪酸，對心臟病、高血壓或高膽固醇的患者有益，另外還含有鎂，可以維持免疫系統、肌肉和神經功能的正常運作。

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