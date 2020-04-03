【止咳】蘋果洋葱水、蘿蔔蜂蜜6大止咳偏方　專家拆解邊款最有效

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續，在街上聽到人咳也會心驚驚，馬上避之則吉，恐防他是隱形患者。縱然咳嗽不代表是新冠肺炎，也有可能是氣管敏感、喉嚨痕癢等成因，但各位也不想咳嗽，甚至在公眾場所被歧視吧？除了食藥，不少人還會嘗試各種民間偏方。最近無綫節目《X偏方：全民拆解II》，首集就介紹了不同的止咳偏方，有外敷、有內服，幾乎全部都有醫學和科學根據。在主持人示範的6條偏方中，究竟哪一個方法最有效止咳？

《X偏方：全民拆解II》由陸浩明、李旻芳、孫慧雪、余德丞主持，每集都會有一個健康主題，再拆解有關的偏方。早前的一集就實試了共6個偏方，包括：蘋果洋葱水、薑片、羅漢果、白蘿蔔配蜂蜜、蜂蜜咖啡與黑朱古力等，大家又猜得出哪款最有用嗎？

1. 蘋果洋葱水

洋葱一向被指殺菌，而蘋果亦屬於滋潤水果，不少媽媽會煲蘋果洋葱水給咳嗽的小朋友飲。洋葱當中的槲皮素對健康有莫大裨益，但並非每種洋葱所含槲皮素都一樣，有專家就曾進行化驗，檢視出最高槲皮素的洋葱種類。此外，洋葱加蘋果令止咳功效加倍，又是否有根有據？

主持人進行街訪，問他們有否聽過蘋果洋葱水能紓緩咳嗽，知不知背後原理，有街坊表示蘋果、雪梨偏滋潤，而洋葱對喉嚨亦有益。（《X偏方：全民拆解II》節目截圖）

請按下圖睇中、西醫對蘋果洋葱水功效的講解：

+ 8 + 7 + 6

2. 薑片

眾所周知薑能夠驅寒，但原來想止咳並不是要煲薑茶，而是外服！註冊中醫師示範了如何用薑片擦定喘穴。

請按下圖睇中醫師用薑擦穴位止咳的正確示範和注意事項：

+ 2

3. 羅漢果茶

不少人咳嗽時，會去涼茶舖買碗羅漢果茶飲，不少人在歌唱比賽前甚至以此當作開聲茶之用。雖然這個說法純粹是民間智慧，但主持人余德丞原來由細飲到大，他更介紹了可保留更多養分的羅漢甘果。

請按下圖睇羅漢果功效及如何能保留更多營養：

+ 4 + 3 + 2

4. 白蘿蔔蜂蜜水

蜂蜜是很多人的潤喉必備品，原來日本人會配合白蘿蔔服用，以下將示範白蘿蔔蜂蜜水的製法和步驟。不過，長輩常說食得多白蘿蔔會破氣，中醫師就解釋了這個概念，並點出哪些人不宜服用白蘿蔔蜂蜜水。

請按下圖睇白蘿蔔蜂蜜水的製作步驟和注意事項：

+ 7 + 6 + 5

5. 蜂蜜咖啡

既然蜂蜜可以潤喉止咳，那麼又可以配其他飲品嗎？有人就按西方的偏方，試著以它配咖啡，西醫引用了研究報告，點評蜂蜜咖啡的藥效。

請按下圖睇蜂蜜咖啡的功效和原理：

+ 3 + 2

6. 黑朱古力

雖然朱古力甜，但多份西方研究都指黑朱古力有多種健康功效，其中一項便是止咳，究竟西醫又認為是否可行？

請按下圖睇西醫對黑朱古力止咳的點評：

資料來源：《X偏方：全民拆解II》