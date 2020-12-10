【雞腳營養】護心護膚5大好處點只以形補形！附雞腳湯水小吃食譜

雞腳主要由雞皮、軟骨、肌腱和骨頭組成。其膠原蛋白含量豐富，一份（兩隻）雞腳約70克，蛋白質含量便有14克，其中膠原蛋白約佔蛋白質總含量7成！雞腳更能爲人體提供大量的維生素和礦物質。

雞腳，對於很多西方人來說是種難於下嚥的食物，啜腳趾的感覺很噁心，但在中菜中卻很常見，鳳爪排骨、白雲鳳爪、滷水雞腳、花生雞腳湯等，除了美味之餘，原來也是女性的恩物，蛋白質豐富，對皮膚尤其有益。

按下圖看雞腳5大好處！

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1. 改善橙皮紋

雞腳含豐富膠原蛋白，有助改善皮膚，令肌膚維持彈性。據一項針對105位有中度橙皮紋女性的6個月研究發現，定期攝入膠原蛋白可顯著減少橘皮組織和皮膚波紋度。在另一項805人的研究中發現，攝入膠原蛋白有效加速傷口癒合和對抗皮膚衰老。

2. 減輕關節痛

研究又指雞腳中的膠原蛋白可刺激組織再生以減輕關節炎的症狀。關節炎會磨損或破壞軟骨，使骨頭互相摩擦引起疼痛，腫脹和移動困難。而雞軟骨中的膠原蛋白可有助減少疼痛，亦可減少僵硬和身體機能障礙的風險。

3. 防止骨質流失

隨着年紀增長或絕經後女性骨質容易流失，影響骨骼健康。一項針對102位女性為期1年的研究發現，每天服用5克膠原蛋白肽可以增加骨骼礦物質密度和合成，從而減少骨質疏鬆。攝取膠原蛋白能應對鈣質流失問題。

4. 控制血糖水平

一項動物研究指，雞腳蛋白可以通過刺激GLP-1（一種激活胰島素生成的激素），提升胰島素分泌，有效抑制體内的升糖素，降低血糖濃度，改善血糖水平。

5. 促進心臟健康

心臟負責把血液傳送到身體各個部分，動脈因而承擔了巨大壓力。膠原蛋白和彈性蛋白均支撐著人體的大動脈，緩衝動脈内的壓力。研究表明良好的彈性蛋白與膠原蛋白比例，對預防心臟病至關重要。

同場加映：雞腳鳳爪大不同

不少人認爲鳳爪等於雞腳，但原來它們外形不同、適合烹調的菜式不同，價錢亦有高低之分。

按下圖看雞腳和鳳爪的分別！

雞腳、鳳爪營養豐，還有很多不同烹調方法，以下便提供一些簡易又美味的雞腳、鳳爪食譜。

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資料來源：Healthline -《Eating Chicken Feet: All You Need to Know》