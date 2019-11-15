【滷水雞腳食譜】晶瑩美味唔甩皮！膠原蛋白豐富護膚補腳骨！

滷水雞腳，一種燜得很軟腍，滷水汁入味較鹹；一種煮得爽彈閃令，滷水汁也入味但帶甜。有師傅曾告訴我前者是潮州特色，後者是演變後的港式，兩者也有香料香味，我愛甜，今次就試試炮製港式滷水雞腳吧！

炮製滷水雞腳，為什麼有時總像煲湯完的湯渣一樣，外觀不太晶瑩油潤？

雞腳，沒有啖啖肉，最多肉的只是中間那脹豉豉的一團，和那些腳趾骨、腳趾罅之間的皮和薄肉，但亦足以品嘗到濃厚的滷水滋味。煮雞腳前，須先處理牠的腳趾，為牠剪指甲。你可一刀斬斷整個指甲部分，也可用鉸剪斜剪部分指甲，汆水時去掉油分，燜煮後便不會那麼油膩。

滷水雞腳食譜

要雞腳充滿彈性和光澤，除了過冷河令肉質緊緻外，先煮溶冰糖焦糖化，再加生抽、老抽等調味，放入雞腳上色，才再加滷水材料和水燜煮，完成的雞腳外皮竟像打蠟般晶瑩。

色澤吸引，但也要小心外皮爆裂，影響外觀，媽媽教落，燜煮時鍋蓋不要完全密封，要留少少罅隙透氣，雞皮便能保持完整了。

健康小貼士：

雞腳，一隻約50克，可吃部分30克，約含76克卡路里，雖然熱量不高，但脂肪含量較多，小心過量進食而不自知。雞腳還富含鈣質和膠原蛋白，不但能軟化血管，還強健骨骼，令皮膚回復彈性及具美容功效。

攝錄：岑卓熹、李偉軒 剪接：吳宇峰 場地提供：美亞廚房

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