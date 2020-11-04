【氣炸鍋食譜】茶碗蒸用氣炸鍋一樣做到　2招保持蒸蛋嫩滑濕潤

茶碗蒸——傳統日式小食，有點像中式的蒸水蛋，但湯底和調味等皆有所不同。以前做茶碗蒸，一般都會用鑊隔水蒸，早前試著用氣炸鍋，原來一樣做得到。

做中式蒸水蛋一般會以雞湯或水去拌勻蛋液，然而日式茶碗蒸則是用鰹魚湯。做鰹魚湯不必自己熬，可用現成的湯粉加熱水沖泡，但每個品牌的粉和水比例都有差異，建議按包裝指示。而蛋與鰹魚湯的比例為1:2，雞蛋1隻約60克重，今次用2隻蛋，所以就配240克左右的鰹魚湯。茶碗蒸的配料其實很隨心，我用了菇菌、鳴門卷、蝦仁，如你想配雞肉或蟹柳都沒問題，要是所選的材料易出水的話，也可酌量減少鰹魚湯分量。

茶碗蒸（Chawanmushi）是經典而受歡迎的日式小吃，滑嫩有蛋香，除了蒸之外，也可試試用氣炸鍋製作，免開火。

蒸蛋最想遇到的問題，要不就是太水，要不就是表面凹凸不平。第一個解決辦法，就是包錫紙封住，相信很多人都知道。不過要注意的是，氣炸鍋內有風扇，有機會在加熱過程中把錫紙吹走，所以不能只鋪在茶碗蒸上，要把它緊緊包好。

第二個解決辦法，則是焗蛋糕常用的「水浴法」。很多人焗蛋糕或焦糖布甸時，都會在烤盤中注水，讓焗爐內產生水蒸氣，避免溫度過高而烘焙過度，這樣的蛋糕表面將更柔軟、平滑，不會有裂紋產生。

使用氣炸鍋，原來也可用水浴法，當水遇熱便會產生水蒸氣，讓氣炸鍋內保持一定濕度，熱力又可讓茶碗蒸慢慢熟成，蛋的表面才可保持光滑，不會爆開。

錯誤示範：試過用氣炸鍋做茶碗蒸時，沒有用水浴法，結果蒸蛋因受熱過度而爛掉。（鄧穎琪攝）

茶碗蒸食譜

健康小貼士：

雞蛋有豐富的蛋白質、不飽和脂肪酸、維他命A、B、D及卵磷脂，而茶碗蒸烹調時沒有下油，比煎蛋、炒蛋還要健康。一份重170克的茶碗蒸只有約80卡路里，非常低卡，即使是配料的菇菌、蝦仁也不是高脂的食材，適合怕胖的人士享用。

攝影、攝錄：陳嘉杰、趙錦添

剪接：吳宇峰

氣炸鍋提供：PHILIPS

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