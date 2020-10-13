【柑橘營養】防癌補腦美肌護心臟眼睛　柑橘類水果8大健康好處

柑橘是柑橘類（Citrus）的水果之一，柑橘類水果還包括檸檬，苦橙（又稱酸橙），橙和西柚等品種，共同特色為含有大量維他命和礦物質，包括維他命C、維他命B雜、鉀、磷、鎂和銅，能維持身體健康，還富含植物化合物，包含60多種黃酮類化合物、類胡蘿蔔素和精油，可幫助抗發炎和抗氧化作用。以下介紹柑橘類8大好處，希望大家享用之餘更能健康變靚！ 文：張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫師何懷德／Hello醫師

▼柑橘類水果的8大好處（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 預防癌症

許多研究表示柑橘類水果與降低某些癌症風險有關。某研究證實每天吃一顆西柚的人，患肺癌的風險較低。另外，每天吃可預防癌症，如肺癌、皮膚癌、乳腺癌、結腸癌等。水果裡的維他命C和抗氧化劑，對於建立身體的免疫力很重要。水果裡的纖維也具有癌症保護作用。證據顯示，柑橘類水果可能有助於將食道，口腔，喉，咽和胃癌的風險，降低40％至50％。

2. 保護大腦

柑橘類水果可能有助於促進大腦功能。黃酮類化合物可以幫助抵禦因神經系統細胞分解而引起的神經退化性疾病，如阿茲海默症和柏金遜症。且其抗炎功效，被認為有助於防止神經系統惡化。一些特定類型的黃酮類化合物，包括橙皮苷和芹菜素，已被證實可保護腦細胞及促進老年人的大腦功能。

3. 促進心臟健康

柑橘類水果中的許多化合物，可通過改善膽固醇水平和降低血壓，來改善心臟健康。根據日本研究，發現多吃柑橘者，罹患心臟病和中風的比例較低，因內含許多黃酮類化合物，其中有種稱為柚皮苷的強效抗氧化劑，可使心臟更健康。大量研究表明，柑橘類可預防多種疾病，包括癌症，關節炎，心臟病，白內障和糖尿病等。

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4. 有益眼睛健康

柑橘類水果富含維他命C，除了可促進眼睛的功能，並治療眼睛發炎，更可降低罹患白內障的風險。柑橘富含維他命A，可保持眼睛粘膜健康。黃斑部病變是老年人視力的頭號殺手，柑橘類中富含維他命A，有助於降低黃斑部病變的風險。

5. 保護皮膚與免疫力

柑橘類水果中的天然抗氧化劑，有助於保護皮膚免受自由基的傷害，減緩肌膚衰老。其中的黃酮類，類胡蘿蔔素和油脂，皆有益於皮膚和身體免疫力。其維他命C可以保護皮膚減少陽光傷害，促進膠原蛋白生成，使皮膚具彈性。柑橘類水果可以增強免疫系統，是預防感冒和復發性耳部感染的良好療法。例如柑橘可以增強免疫系統，可能還有助於降低呼吸系統疾病的風險，如流感等。

6. 預防腎結石

吃柑橘類水果可能有助於降低某些人患腎結石的風險。當尿液濃度過高容易引發腎結石，這是由尿液中低水平的檸檬酸鹽引起的，而柑橘類水果比起其他蔬果更可提高尿液中檸檬酸鹽的含量，有助減少腎結石發生機率。根據美國40年來的數據顯示，腎結石多半發生在鮮少吃柑橘類者身上。

7. 降低膽固醇

柑橘類水果是很好的纖維來源。僅約1杯大的柑橘果肉就含有4克的纖維，與其他水果和蔬菜相比，有較高的可溶性纖維與不溶性纖維。而可溶性纖維特別有助於降低膽固醇。

8. 控制血壓和血糖

柑橘類水果富含維他命B6，有助於血紅蛋白的產生。另外鎂還有助於控制血壓。柑橘類的果糖可讓血糖水平在進食後不會過高，但仍要注意避免一次食用過多，因為它們會刺激胰島素，甚至可能導致體重增加。

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