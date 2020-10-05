得舒飲食｜多吃蔬菜水果全穀類食物　有助瘦身減肥降血壓5大好處

近幾年台灣的高血壓（Hypertension）人口快速攀升，根據台灣衛福部2018年的「國民營養健康狀況變遷調查」發現，20歲以上的成人有高達25.6％有高血壓，是10年前的3倍！為了控制血壓，大多數的高血壓病人都要長期服藥，除了靠吃藥穩定血壓，也可以靠「得舒飲食」（DASH diet: Dietary Approaches to Stop Hypertension）方式來控制血壓，什麼是得舒飲食？以下帶您一起來認識這種飲食方式的驚人好處吧！ 文：張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

得舒飲食和地中海飲食（Mediterranean diet），在美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）公布的2018年最佳飲食中，並列第一。台灣人、香港人對得舒飲食可能不熟悉，但它在西方已是用來控制血壓的一種知名且全方位的飲食方式，不只能降血壓，對健康也有許多幫助，甚至可降低罹患抑鬱症（Depression）的機率。

▼得舒飲食有什麼特色？（按圖了解👇👇👇）

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得舒飲食由美國國家心肺暨血液研究所（NHLBI）研發，特色為高鉀、高鎂、高鈣、高膳食纖維，少飽和脂肪、少反式脂肪和膽固醇。內容主要為多吃蔬菜、水果、低脂乳製品、全穀類、家禽（如雞鴨鵝等白肉）、魚肉、豆類和堅果等，少吃紅肉、肥肉以及含糖食品。其中，控制鈉含量的攝取非常重要，因為鈉攝取過多會使血壓升高。每日建議的鈉攝取量，一般人為1天少於1茶匙的鹽（約6公克，相當於2300毫克的鈉），而高血壓患者則因人而異，建議1天最多3/4茶匙的鹽（約4.5公克，相當於約1500毫克的鈉）。

得舒飲食除了可幫助高血壓患者控制病情，還有其他已被研究證實的好處如下：

1. 減輕體重：因為減少了大量高脂、含糖的食物，攝取的熱量也跟著自動減少，幫助減重。

2. 降低罹癌風險：研究指出，能降低罹患如大腸癌（Colon cancer）、乳癌（Breast cancer）等癌症的風險。

3. 降低代謝症候群（Metabolic syndrome）風險：一些研究指出，得舒飲食可減少81%罹患代謝症候群的風險。

4. 降低糖尿病（Diabetes）風險：得舒飲食可幫助降低第二型糖尿病（Type 2 Diabetes）風險，也有些研究指出，它可改善胰島素抗性（Insulin resistance）。

5. 降低心臟病（Heart disease）風險：根據一群女性受試者的研究發現，可幫助減少20%的心臟病風險，和29%的中風（Stroke）風險。

認識得舒飲食（Hello醫師授權使用）

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得舒飲食之所以有這麼多好處，是因為多吃天然蔬果有助於降低罹病風險，再加上少鹽少糖少膽固醇的飲食方式，更有助身體健康。

除了能有效控制血壓血脂和血糖之外，研究還發現，它能幫助減少抑鬱症（又稱憂鬱症）。根據美國神經內科醫學學會（AAN）的研究指出，飲食與抑鬱症的關聯很大，由於老年人特別容易憂鬱，因此美國若許大學醫學中心（Rush University Medical Center）曾針對9百多名81歲老年人做研究，探討飲食是否能降低抑鬱症的機率。

研究將受試者分組後搭配不同的飲食型態，如得舒飲食、地中海飲食（較多橄欖油、魚和穀物）、傳統西方飲食（較多紅肉、牛油和精緻澱粉）等等。追蹤6年多的結果發現，遵循得舒飲食的人最不易罹患抑鬱症，而遵循傳統西方飲食的人，患抑鬱症的風險最高。

至於得舒飲食如何影響情緒，該研究員謝里安（Cherian）表示，能促進心血管健康的飲食型態，同樣也可提升大腦健康，並減少整體疾病的發生。

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