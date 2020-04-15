【番石榴營養】減肥增免疫力維他命Ｃ是橙2倍　番石榴7大好處

番石榴，台灣人叫它做芭樂，表皮青綠，果肉呈紅色，亦有呈白色的，味道香甜爽脆，最美味的莫過於中間囊的部分，但是無可避免的就是它一定會伴隨著一顆顆的核，十分硬，口感不好，但棄之又可惜，這也許就是筆者小時候很討厭吃番石榴的原因吧！但原來這種生長在熱帶地區的水果好處甚多，營養價值也很高。

番石榴，有次在水果攤聽到店主說自己經常吃，所以身體一直強健。人大了，更注重家人和自己的健康，於是在好奇心驅使下找它的好處，發現小時候一直不懂得欣賞的水果卻是一件寶物，最近家人亦多吃了番石榴，以下的番石榴好處你又知道嗎？

聽了果攤店主的一番話後，記者亦查看了不少資料，整理出以下有關吃番石榴的好處。(freepik)

按圖了解番石榴的7大好處：

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1.有助減肥:

番石榴的熱量低，每100克的番石榴大概只有41卡的卡路里，而且它所含的膳食纖維是人體每日所需的12%，可以幫助增加飽肚感，減少進食量，達到減肥的功效。

嘴饞時以番石榴當作小食，配上少量梅子粉，味道清新可口，加上它比平時的零食更健康、更低卡，十分適合減肥人士食用。

2.有助預防癌症:

據研究顯示，番石榴的葉有抗癌作用。而一項在動物身上實驗則證明了番石榴有助預防癌症，甚至抑制癌細胞生長。

番石榴中有著豐富而強勁的抗氧化劑，可以阻止自由基破壞我們體內的細胞，防止細胞變異，預防癌症。另一項試管實驗則證明了番石榴葉比一般的癌症治療藥於抑制癌細胞生長方面有效四倍。

雖然以上的實驗都是在動物身上進行，並沒有真正在人體身上進行試驗，但是以上的實驗結果都是令人鼓舞的。(freepik)

3.改善腸臟健康:

番石榴含有豐富的膳食纖維，而一個番石榴便可以為我們身體提供每日所需纖維量的12%，有助促進腸道蠕動，預防便秘。

而且，據研究顯示，番石榴對消化系統亦有不少的好處，它是一種天然的抗菌劑，可以殺死刺激我們腸道的細菌，改善腹瀉的問題。

4.增強免疫力:

維他命C可以增強自身的抵抗力，以及減低身體受到感染的機會。而每一個的番石榴則大概有125毫克的維他命C，是每日建議攝取量（成年人：45mg）的3倍，而且它的維他命Ｃ含量更比橙高出兩倍。

維他命C在維持健康的免疫系統中扮演著一個重要的角色，它是一種抗菌劑，可以幫助去除會令的們致病的病毒和細菌。因此，多吃番石榴可以保持我們的身體健康。

5.改善月經時的不適:

相信經痛問題一直都困擾著不少女性，有時候痛起上來真的可以令人生不如死，整天躺在床上，甚麼事都做不了。

有不少女士都受經痛的折磨。（freepik)

而一項於197位女士的實驗證明，番石榴葉的提取物可以減低痛楚，它甚至比某些止痛藥更加有效。

6.保持心臟健康:

番石榴可以從以下幾方面保護我們的心臟。首先，有不少科學家都認為番石榴中有著高含量的抗氧化劑以及維他命，可以預防血管老化，以及保護我們的心臟，免受自由基的侵害，防止心臟衰竭。

另外，番石榴中有著豐富的鉀，而鉀可以幫助放鬆血管和降低血壓，亦可以有助降低壞膽固醇，預防高血壓、中風等各種心血管疾病。

心血管疾病一直是香港的頭號隱形殺手。據衞生署在2017年的數據顯示，香港每五宗登記死亡個案中便約有一宗死於心血管疾病。（freepik)

一項在120人身上，維期12個星期的實驗顯示，在餐前吃一個成熟的番石榴可以降低血壓8至9度，而且可以降低體內9.9%的整體膽固醇水平，並增加了8%的「好」膽固醇，可見番石榴有助維持心臟健康。

7.有助穩定血糖:

有不少研究都顯示，番石榴的葉可以改善血糖水平，有助長期的血糖控制。一個在19 人身上的研究證實，在餐後喝上一杯番石榴葉泡茶，可以降低自身的血糖水平，效果可長達二至三小時。

另外，一個在患有二型糖尿病的20人測試中，飯後一杯番石榴葉泡茶可以令血糖水平比喝前降低10%。由此可見，番石榴可以幫助穩定升糖指數。

作為夏日水果的一種，番石榴在四至五月最為當造。(freepik)

番石榴的好處甚多，臨近初夏，番石榴亦開始盛產，市面上亦開始愈來愈多番石榴出售，大家看到亦不妨買幾個回家，把它放在雪櫃數小時，之後配上一些梅子粉，味道酸酸甜甜，十分開胃，亦可以品嚐到在台灣夜市吃到的滋味呢！

參考資料：healthline/Medical News Today