減肥｜6種低卡飽肚蔬菜清單　必試西蘭花飯熱量少營養高(附食譜)

放下手上的白飯！改夾這些菜吧！很多人吃澱粉都是為了飽足感，卻在不知不覺中把熱量也通通吃下肚。這回《Taiwan Nutrition台灣營養》針對正在減肥的民眾，激推「低卡又填飽肚子」食物清單，只要7大卡就能填補你的五臟六腑，比起1碗280大卡的白飯，熱量足足少了40倍，讓網友直呼好誘人，明天立即開吃！

▼6樣「低卡又填飽肚子」蔬菜（點擊下圖看清！👇👇👇）

《Taiwan Nutrition台灣營養》列出以下6樣「低卡又填飽肚子」蔬菜，民眾可以自由搭配，既能補足日常缺乏營養素又能達到減肥效果，實在一舉兩得。

1. 菠菜1份（30公克）：7卡 2. 蘑菇1份（70公克）：15卡 3. 西蘭花1份（100公克）：25卡 4. 蘆筍1份（134公克）：27卡 5. 豆角1份（110公克）：34卡 6. 抱子甘藍1份（88公克）：38卡

其中，西蘭花是《Taiwan Nutrition台灣營養》首推蔬菜，將之做為「西蘭花飯」可以取代白飯、麵包、薯仔等主食，1杯僅含5公克碳水化合物，熱量也只有25大卡，還具有每日建議纖維值10％、維他命B6 10％和維他命C 90％等3種營養，CP值比其他主食高了許多，在外國也已推行一陣子。

清洗西蘭花前，先將西蘭花逐小棵切開，方便浸洗。（CJ Dayrit/Unsplash）

西蘭花飯食譜如下，民眾可以自行斟酌食用份量，基本上正常人的量為4杯西蘭花（1杯西蘭花等於25大卡），也就是說原本吃飯要250大卡左右，現在只要100大卡就解決，熱量足足少了一半。

1. 清洗並瀝乾西蘭花，然後去除綠色部分，僅保留白色菜頭，將之切為4等份。 2. 利用刨絲器（中等大小的孔），將西蘭花磨成米飯大小。 3. 移到乾淨的布或紙巾上，以除去多餘水分。 4. 開始烹飪時加入1湯匙油用中火煎炒即可。 5. 蓋上蓋子幫助西蘭花變得更柔軟。 6. 煮5至8分鐘，可依據個人口味調味。

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