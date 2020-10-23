【減肥恩物】燕麥增飽足感降膽固醇高血壓　連歌手G.E.M.都在吃！

燕麥曾獲世界衛生組織封為10大超級食物，吃燕麥的好處多多，除了能增加飽足感、促進腸胃蠕動，還能降低膽固醇、高血壓、高血脂和糖尿病等慢性疾病風險，近年來也成為減肥聖品，可以做成代餐包或是燕麥飲料，就連歌手鄧紫棋（G.E.M.）也將燕麥粥當成早餐必備餐點。

不過，台灣減重科醫師蕭敦仁提醒，為了增加口感，部分麥片、燕麥等即溶食品中，會添加香料、奶精、玉米糖漿、或麥芽糊和植物油等，雖然喝起來香濃，但可能無形中攝取過多的熱量，也無法達到高飽腹、低血糖的效果。

從營養角度來看，燕麥和麥片的營養價值都很高，均含豐富澱粉、膳食纖維、蛋白質、礦物質與維他命，但口感卻差很多，麥片含有大麥、小麥、燕麥、蕎麥、玉米等綜合體，經過熟化、壓輾、烘烤等處理，才成為片狀，口感較佳。

相較之下，純燕麥是顆粒狀，外型有如燕子的尾巴，膳食纖維相當高，口感較為粗糙，也沒什麼甜味。儘管吃起來沒味道，也不太好吃，但為了健康或是減重，最好還是選擇純燕麥片。

按圖了解燕麥​家族各成員的特色、製作方法及熟成速度（由燕麥體型最大至最小順序排列）︰

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天然燕麥片含豐富的鈣、鉀、蛋白質、β葡聚糖和不飽和脂肪酸，營養價值高，可以當成主食，只要加水加熱後吃起來愈黏稠、愈粗糙，就代表愈天然實在，建議挑選時仍以原型食物為佳。

蕭敦仁表示，每天喝燕麥可降低體內壞的膽固醇，且燕麥含有豐富膳食纖維，吃了後較有飽足感，而熱量又比白米飯低，想減肥的民眾可以多多食用。

蕭敦仁說，之前曾對53名BMI 25以上、平均體重90公斤的人進行減重試驗，每天吃2餐燕麥代餐，另搭配豆乾、燙青菜等小菜，1餐熱量約400卡；搭配每周運動3次，每次30分鐘。結果半年下來，平均1人瘦下9.7公斤。

不過，減重過程中，仍須維持天天5蔬果，力求營養均衡，攝取足夠的蛋白質，以免脂肪及蛋白質一起流失，且容易出現掉髮、皮膚變差等問題，雖然降了體重，也賠了健康。

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