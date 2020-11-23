【減肥】清淡飲食3餐水煮會致皮膚乾燥？學識用油5大原則維持健康

豬油拌飯（又稱豬油撈飯）可是台灣、香港等地傳統美食，在熱騰騰白飯淋澆一些自製豬油，加上少許肉燥，相當下飯，不過，熱量及膽固醇驚人。有人則是力行清淡飲食，三餐以水煮為主，營養師提醒，油脂攝取太少，除了讓肌膚乾燥，還會影響神經傳導，導致情緒起伏不定，注意力下降。

如何吃對油脂？台灣台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅說，「這可是一門學問」，首先了解脂肪，依照構造，可分為下列3大類：

1. 飽和脂肪酸：在脂肪酸中結構最為穩定，室溫下呈現固態，主要以動物油脂為主，例如，牛油、豬油，以及紅肉（牛肉、羊肉）、雞皮、豬皮等。至於椰子油、棕櫚油，雖屬於植物油，但也是飽和脂肪酸。

2. 單元不飽和脂肪酸：具有抗氧化功能，例如，橄欖油、芥花油、苦茶油、花生油、麻油、牛油果以及堅果類。

3. 多元不飽和脂肪酸：結構較不穩定，且不耐高溫，人體無法自行合成，須藉由食物攝取，例如，魚油、亞麻仁油、葡萄籽油、葵花油等。

單元不飽和脂肪酸：具有抗氧化功能，例如，橄欖油、芥花油、苦茶油、花生油、麻油、牛油果以及堅果類。（Jessica Lewis/Unsplash）

豬油拌飯裡的豬油就是飽和脂肪酸，如果經常食用，易使膽固醇沉積在血管壁，致血管內壁增厚，血壓上升，增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的風險。

台灣國健署表示，大豆油、葵花籽油、芥花籽油、粟米油、橄欖油、葡萄籽油、胡麻油等植物油，都屬於不飽和脂肪含量（85%以上）較高的油，建議作為家庭低溫處理的烹調用油。

至於牛油、豬油、棕櫚油等，因飽和脂肪含量（34%以上）較高，熔點高，氧化安定性佳，較適合作為高溫油炸油，但經常食用，恐傷及心血管，應盡量減少食用油炸食物。

台灣國健署強調，不論油炸食物是採用哪一種油，基本上其對健康都是不好的。在用油上，可以遵循下列5大原則，維持健康飲食型態。

▼用油5大原則（按圖👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

1. 以清蒸、水煮、川燙、清燉、涼拌等少油方式為主要烹調法。

2. 使用植物油，但避免高溫起鍋，少用糖醋、醋溜、油炸、油煎、爆炒、油淋等烹調方式。

3. 避免食用油炸食品，油炸外皮應去除後再吃，並少吃油脂含量較高的加工食品。

4. 避免使用反式脂肪，反式脂肪常存在於以酥油和人造牛油製作的烘焙食物，以及薯條、炸雞、雞塊等油炸食物，這類食物應該避免攝取。

5. 多吃天然堅果種子，例如，花生、芝麻、腰果、杏仁、核桃等，藉此取代餅乾、蛋糕、糖果等零食，每日建議攝取約一湯匙量，約為杏仁果5粒或花生10粒或腰果5粒。

蘇秀悅表示，透過降低油脂是可以達到體重控制的效果，但如果三餐均是水煮食物，植物性礦物質容易流失，營養素以及甲離子等電解質將不足。

長期下來，飲食過於清淡，身體缺乏必須性的脂肪酸，首當其衝的是皮膚變差，乾燥、無光澤、臉上出現皺紋，且容易發炎，蘇秀悅建議，仍應攝取一些好油，或補充堅果種子。

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