咖啡冷知識｜Americano起源於意大利？拆解美式咖啡3大迷思製法

香港、台灣等地最常見的咖啡就是美式和拿鐵，相比拿鐵，少了牛奶中和，美式的咖啡滋味更明顯，冰的一口喝下清爽醒腦、熱的一口喝下香氣遊蕩嘴中。但是你有沒有想過，美式咖啡為什麼叫做「美式」，與美國的淵源又是如何？還是因為美國人超愛喝美式？！以下帶你來了解關於美式咖啡的三個迷思！

1. 美國人就是愛喝美式咖啡？

美國人的確愛喝咖啡，但似乎沒有明顯的傾向任何咖啡形式，不像意大利人幾乎100%濃縮派。不過二十世紀初咖啡普及以來，美國人最常喝的咖啡其實是滴濾咖啡（Drip coffee），也就是用滴濾咖啡機（Drip coffee maker，又稱美式咖啡機）製作出的咖啡，常見到一般美國家庭裡都有一部。只要將咖啡粉放入咖啡機，機器就會自動加水滴出咖啡，進入保溫台上的濾壺中，從早喝到晚。而所謂的我們常聽到的美式咖啡（Americano），則是由意式咖啡機高溫萃取濃縮咖啡（Espresso），並加入熱水製作而成，還是有些差別。

▼美式咖啡就是美國發明的咖啡？只要濃縮混水就是美式咖啡？跟黑咖啡又差在哪？（按圖了解👇👇👇）

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2. 美式咖啡就是美國發明的咖啡？

雖然美國人沒有特別常愛喝美式咖啡，但美式咖啡總該是美國發明的吧？其實從美式咖啡的英文就能看出端倪，它通常叫做Americano，這其實不是英文，而是意大利文「美國的（American）」的意思！

真正的由來其實已經不太可靠，但一般坊間最盛傳的說法，美式咖啡居然是在意大利發明的！第二次世界大戰時，美國步兵在意大利駐紮，喝不慣當地的又濃又嗆的意式濃縮咖啡，因此要求在意式濃縮中加熱水，稀釋後的咖啡風味就很接近在美國習慣的滴漏咖啡，因此所謂「美式咖啡」其實是當時特地為美國人所做的咖啡！（這不難理解，畢竟筆者第一次喝濃縮的時候也被它強烈的味道嚇到啊！）

美式的咖啡滋味更明顯，冰的一口喝下清爽醒腦、熱的一口喝下香氣遊蕩嘴中。（karl chor /Unsplash）

3. 只要濃縮混水就是美式咖啡？那跟黑咖啡又差在哪？

美式咖啡看似原料簡單，但也有它講究的部分，只有以意式濃縮（Espresso）為基底的才能稱為美式咖啡，做法是在意式濃縮中加入熱水，且濃縮和水混合的順序錯了就不是美式咖啡。如果是在熱水中倒入意式濃縮，則稱為「Long Black」，是澳洲流行的黑咖啡。

其實順序不同，品嘗的味道也會有些微差異。因為意式咖啡機萃取出的濃縮含有豐富的咖啡脂（Crema），在濃縮中注入熱水，會沖散一些咖啡脂，讓美式咖啡口感變得清爽。相反的，濃縮倒入熱水中，會在表層殘留咖啡脂，因此Long Black通常偏濃郁。

另外，最常被問的就是黑咖啡跟美式的差別！黑咖啡指的是不加糖、不加奶、不加任何調味劑的咖啡，所以黑咖啡只是一個統稱，可以有各種不同的沖煮方式，像是美式咖啡就是其中一種，還有一些手沖咖啡、冷萃咖啡等等。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：美式咖啡起源於義大利？！跟黑咖啡又差在哪？關於「美式咖啡」，三個容易誤會的迷思一次瞭解！】