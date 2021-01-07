【蘆筍炒斑片食譜】15分鐘營養家常菜　急凍魚塊靠1種材料更嫩滑

蘆筍炒斑片是一道省時又有營養的家常菜，製作時間只需10至15分鐘，即使用急凍石斑片，品質都不會太差，醃魚片時加一種材料，會令它更滑。

蘆筍與魚，其實是不錯的配搭，在餐桌上也有不少組合，包括：魚柳蘆筍卷、蘆筍炒魚鬆等，見過有人配龍脷柳、鯧魚等，而今次則用上石斑片。食海鮮當然愈新鮮愈好，不過為方便起見，筆者用急凍石斑片代替新鮮石斑，價錢也較相宜，約$60已有1包4塊的石斑片，每塊可切成約3至4片魚塊，大家可視乎大小決定實際分量。

解凍石斑片時可浸淡鹽水並反覆過水，有助辟走雪藏味。若想斑片更滑，可於醃斑片時加入蛋白，有如形成了一層保護膜，阻止水分流失，最後加生粉拌勻，煎起來會帶微微脆口。

為了使蘆筍炒斑片更惹味，拌炒時加入了XO醬，若然的怕辣的話，也可改成普通的蠔油汁。

蘆筍有較粗身或幼身的，這次就用了後者，相對較嫩，而且一紮$200的墨西哥蘆筍才$15，建議選擇挺直的蘆筍，水分較充足。炒蘆筍前，可折斷底部的粗纖維部分、去皮及切段，然後輕灼。其實蘆筍是營養價值很高的蔬菜，它含有一種藥理成分「蘆丁」，對高脂血症、心臟病、高血壓、動脈硬化及癌症等皆有治療作用。此外，蘆筍有豐富葉酸、蛋白質、β-胡蘿蔔素、維他命C、膳食纖維及鉀、鋅等，在眾多含豐富纖維的蔬菜中，其纖維相對容易消化，不會對腸胃造成負擔，並能清熱止渴、抗氧化、消除疲勞及降血壓等。配上本身都營養豐富又重膠質的石斑片，對人體頗為有益。

蘆筍炒斑片食譜

健康小貼士：

石斑屬深海魚，含豐富奧米加3脂肪酸EPA和DHA，能降脂降血壓、減少血管收縮，並預防心血管疾病。其維他命A、B1、D、卵磷脂、鐵、鈣、鎂、鉀等營養元素，對增強記憶力、延緩腦力衰退極有幫助。它不僅低脂肪高蛋白質，魚皮還有豐富膠質，是女士護膚養顏的恩物。

攝影、攝錄：陳嘉杰、詹郭敏

剪接：莊堅毅

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