廚具清潔｜煲蓋鍋底微波爐污漬臭味消失！清潔7大貼士自製通渠水

撰文：余曉彤
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正所謂「年廿八洗邋遢」，每到農曆新年前家中都必定進行一次大掃除，對於廚房頑固污漬和異味不知如何是好？不妨準備清潔孖寶-白醋及梳打粉，為廚房的鍋具、餐具進行一次翻新，同時記下以下7個清潔妙招，輕易除漬。
坊間不少潔具產品，強效的價錢都略貴。其實清潔鍋具不一定要用專用產品，利用白醋和梳打粉一樣不費吹灰之力便能把鍋具煥然一新！而且它們用途廣泛，不論大小污漬都可輕易去除，更可以化身通渠水清清渠管渣滓。
白醋和梳打粉能把大小污漬都可輕易去除，坊間建議一起用最能去漬，亦有人會加鹽方正擦洗。
廚具清潔：鍋蓋油污黑邊
使用特別方法清洗鍋蓋後，污垢及油污完全去除，而且比新買的更立立炅。
按圖看10分鐘去除鍋蓋油污方法：
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廚具清潔：清洗不鏽鋼鍋 - 白醋+鹽
圖中左手邊是清潔前，右手邊是清潔後，不鏽鋼鍋嶄新如初。
【廚具保養】清洗不鏽鋼鍋簡單2招除污漬 敷膜不費力還原立立令!
按圖看「白醋+鹽」做法：
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廚具清潔：清洗不鏽鋼鍋 - 梳打粉+水
按圖看「梳打粉+水」做法：
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廚具清潔：椰子白清洗煲底爐頭頑固污漬
圖中左手邊是清潔前，右手邊是清潔後，椰子白約去掉７-8成污漬。
【入廚貼士】輕鬆清洗煲底爐頭頑固污漬？實試主婦推薦神奇清潔劑
按圖看實試用椰子白洗煲的步驟和效果：
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廚具清潔：清洗焦鍋
炒菜後焦黑的鍋子，用簡單輕鬆的方法清潔，完好如初，甚至更光潔。（尹嘉蔚攝）
【清洗焦鍋貼士】燒焦鍋底如何洗？加2種材料除焦垢8分鐘超輕鬆！
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廚具清潔：清洗微波爐
按圖看清洗微波爐方法及步驟：
廚房清潔：自製天然通渠水
按圖看自製天然通渠水方法及步驟：
餐具清潔：清洗咖啡杯
清洗咖啡杯的前後對比。（尹嘉蔚攝）
按圖看清洗陳年咖啡漬方法及步驟︰
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