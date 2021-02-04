廚具清潔｜煲蓋鍋底微波爐污漬臭味消失！清潔7大貼士自製通渠水

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-02-04 21:00

正所謂「年廿八洗邋遢」，每到農曆新年前家中都必定進行一次大掃除，對於廚房頑固污漬和異味不知如何是好？不妨準備清潔孖寶-白醋及梳打粉，為廚房的鍋具、餐具進行一次翻新，同時記下以下7個清潔妙招，輕易除漬。

坊間不少潔具產品，強效的價錢都略貴。其實清潔鍋具不一定要用專用產品，利用白醋和梳打粉一樣不費吹灰之力便能把鍋具煥然一新！而且它們用途廣泛，不論大小污漬都可輕易去除，更可以化身通渠水清清渠管渣滓。

白醋和梳打粉能把大小污漬都可輕易去除，坊間建議一起用最能去漬，亦有人會加鹽方正擦洗。

廚具清潔：鍋蓋油污黑邊

使用特別方法清洗鍋蓋後，污垢及油污完全去除，而且比新買的更立立炅。

【廚具保養】鍋蓋油污條黑邊洗極唔甩？簡單1招立立炅新蓋一樣

按圖看10分鐘去除鍋蓋油污方法：

+ 7 + 7 + 7

廚具清潔：清洗不鏽鋼鍋 - 白醋+鹽

圖中左手邊是清潔前，右手邊是清潔後，不鏽鋼鍋嶄新如初。

【廚具保養】清洗不鏽鋼鍋簡單2招除污漬 敷膜不費力還原立立令!

按圖看「白醋+鹽」做法：

+ 7 + 7 + 7

廚具清潔：清洗不鏽鋼鍋 - 梳打粉+水

按圖看「梳打粉+水」做法：

+ 9 + 9 + 9

廚具清潔：椰子白清洗煲底爐頭頑固污漬

圖中左手邊是清潔前，右手邊是清潔後，椰子白約去掉７-8成污漬。

【入廚貼士】輕鬆清洗煲底爐頭頑固污漬？實試主婦推薦神奇清潔劑

按圖看實試用椰子白洗煲的步驟和效果：

+ 3 + 3 + 3

廚具清潔：清洗焦鍋

炒菜後焦黑的鍋子，用簡單輕鬆的方法清潔，完好如初，甚至更光潔。（尹嘉蔚攝）

【清洗焦鍋貼士】燒焦鍋底如何洗？加2種材料除焦垢8分鐘超輕鬆！

+ 7 + 7 + 7

廚具清潔：清洗微波爐

按圖看清洗微波爐方法及步驟：

廚房清潔：自製天然通渠水

按圖看自製天然通渠水方法及步驟：

餐具清潔：清洗咖啡杯

清洗咖啡杯的前後對比。（尹嘉蔚攝）

【清洗咖啡杯貼士】大掃除高效能清潔孖寶 徹底洗走陳年咖啡漬

按圖看清洗陳年咖啡漬方法及步驟︰