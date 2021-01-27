【鮑魚冬菇燜雞食譜】簡易賀年宴客菜　罐頭鮑魚煮得軟腍3秘訣！

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農曆新年在家宴請親朋應該煮什麼？鮑魚冬菇燜雞是個不錯的選擇，有鮑魚又有嫩雞，更有吸盡整鍋精華的冬菇，作為宴客菜不失禮同時好下飯。若然親朋中有人嗜辣的，不妨加一點麻辣醬汁，將菜式的味道昇華至另一個層次。

鮑魚冬菇燜雞，是一道非常簡單的宴客菜，基本上先把雞醃好略再煎香，加入其他配料及調味料燜至入味便完成，新手都可以輕鬆做到。不過，坊間的鮑魚冬菇燜雞有2種做法，（1）選用鮮鮑魚配以蠔油生抽等調味料燜至入味；（2）選用罐頭鮑魚及利用罐頭鮑汁把材料燜煮。

今次烹煮方法則用了罐頭鮑魚，對比需要花時間處理新鮮鮑魚及調配醬料，罐頭鮑魚的確方便得多，而且味道一定沒差，必定不會失敗。其次，更可以選擇不同「頭數」的鮑魚將菜式「身價」升級，然而煮罐頭鮑魚亦有竅妙，必須遵守以下3大秘訣。

按圖看罐頭鮑魚烹調及處理秘訣：

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鮑魚冬菇燜雞食譜

健康小貼士：

雞肉，蛋白質豐富，脂肪含量低，與豬牛相比，有更高的不飽和脂肪酸，容易被人體消化和吸收，有效抑製壞膽固醇，及預防心血管疾病，適合長者或體弱多病人士食用。

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攝錄：陳嘉杰、詹郭敏
剪接：詹郭敏

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