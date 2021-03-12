核桃營養｜「以形補形」補腦？營養師揭秘活化腦部細胞關鍵油脂

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-03-12 17:02

大家很常聽到「吃核桃可以護腦」，這是真的嗎？台灣資深營養師雷小玲博士指出，吃核桃的確可以護腦，但並非與它的外形有關，而是它含有對大腦很好的一種油脂成分，可以活化腦部細胞與抗發炎。

▼核桃可以「以形補形」補腦？（點擊下圖看清！👇👇👇）

核桃外形像人腦

當我們敲開核桃外殼時，因為核桃的果肉褶皺，像極了人腦的左腦和右腦。加上坊間盛傳「以形補形」的說法，因此，吃核桃可以補腦，早已深深烙印在大家的心中。

Omega3脂肪酸的護腦作用

台灣資深營養師雷小玲博士指出，這樣的說法大部分都是純屬巧合，甚至有可能是以訛傳訛，也可能是可以加深印象的有趣說法。核桃雖然長得像大腦形狀，但它含有豐富的Omega3脂肪酸，可以活化腦部細胞，並防止細胞發炎。

常見的食物

其實含有Omega-3脂肪酸的食物，除了核桃外，像過年常吃的開心果、腰果、杏仁等堅果也是很好的Omega-3脂肪酸來源，不過，要小心它們的熱量都很高，因此，建議每日一份：核桃2粒、或腰果7粒、或開心果15粒。

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