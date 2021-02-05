健康飲食｜多吃三文魚蛋黃黑木耳補足營養素　維持適當肌力防抽筋

撰文： 健康醫療網 最後更新日期： 2021-02-05 15:02

寒流來襲時，窩在暖暖的被窩好舒服，但一翻身變換姿勢，「哎呀!」不對勁，頓時刺痛襲來，腳抽筋了！為什麼會抽筋？台灣衛生福利部台北醫院營養科李佩霓主任表示，造成抽筋的原因很多，常見原因與潛在疾病或生活飲食習慣有關，例如脊椎神經壓迫、睡姿不佳造成血液循環不良、運動後脫水或電解質不平衡、情緒緊張、溫度改變時未充足保暖，及沒有均衡飲食的習慣，身體中若缺乏鎂、鈣、鉀、維他命D也容易造成抽筋。

▼哪些食物有助於防抽筋？按下圖看清👇👇👇

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李佩霓主任說明，食物中的維他命及礦物質對人體各有不同的功效，例如鎂對肌肉有紓緩功能且能提升睡眠品質，可透過全穀根莖類、深綠色蔬菜、堅果、豆類等攝取；鈣則能維持肌肉正常張力、降低肌肉不正常的收縮，並能避免骨質疏鬆，可透過牛奶、小魚乾、芝士、傳統豆腐、強化鈣質飲品及黑芝麻等攝取；鉀與鈣有相輔相成的效果，可維持體內鈣質平衡、穩定肌肉與骨骼系統，透過奇異果、香蕉、木瓜、芹菜、菇類、南瓜等可攝取；維他命D則能幫助鈣質吸收，維持骨骼恆定與維持肌肉、神經系統運作，可透過三文魚、蛋黃、內臟、黑木耳、日曬菇類、維他命D強化飲品等攝取，這幾類食物對預防抽筋都有幫助。

均衡飲食補足營養素 維持適當肌力防抽筋

李佩霓主任進一步說明，均衡飲食就能攝取到足夠的營養，如果一下子吃大餐、一下子又節食，飲食不正常、營養素攝取不均衡，或只集中在幾天內拼命補充鉀、鎂、鈣、維他命D，並不能有效預防或緩解抽筋，建議平常就要均衡飲食、攝取足量的營養素，規律作息、多喝水、多伸展、多運動、雙腿多保暖、運動前暖身、運動中適當補充電解質、維持適當肌力，都是預防抽筋的好方法。

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