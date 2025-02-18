花生致癌｜花生保存不當易生一級致癌物！5類食品高危+預防5招

花生醬、水煮花生、花生湯圓……，不管是主角或配角，花生角色討喜，加上營養價值高，深受消費者喜愛。不過，台灣高溫潮濕，毒物科醫師提醒，若未妥善保存，花生易孳生黴菌，進而可能產生真菌毒素污染。



國際癌症研究機構將黃麴毒素 列為一級致癌物

根據研究，花生製品中最主要的真菌毒素污染物質為黃麴毒素或赭麴毒素A，國際癌症研究機構（IARC）已將黃麴毒素列為一級致癌物，無耐受量，且無法藉由加工製程去除；至於赭麴毒素A，則會影響腎臟功能，可能引發急性腎衰竭以及腎小管壞死等病變。

花生3大好處與功效（點擊下圖看清👇👇👇）

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台灣林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，黃麴黴菌生長在25度以上的溫暖潮濕環境，目前存10幾種黃麴毒素，主要類型分為B1、B2、G1、G2，其中以B1型毒性最強，見於五穀雜糧類、堅果類、豆類、中藥材或乾貨，其中花生製品風險最高，如保存不當，容易孳生黃麴黴菌、黃麴毒素。

顏宗海說明，黃麴毒素耐高溫，必須超過280度，才會被破壞，換句話說，如果食物被污染，煮熟後食用，仍會中毒。建議消費者酌量添購花生製品，以小包裝產品為主，避免添購過量，吃不完，導致變質，另留意是否為真空包裝，以及食品標示、有效期限、建議存放溫度等訊息。

吃到黃麴毒素會有哪些症狀？如何避免黃麴毒素中毒？（按圖👇👇👇）

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購買花生及其製品 開封後應儘早食用完畢

台灣食藥署建議，民眾購買花生及其製品時，除選擇信譽良好的商家之外，更要特別注意包裝的完整性，購買回家後，應置於密封罐、袋內免於受潮，同時開封後應儘早食用完畢，或存放於雪櫃維持低溫，以降低黴菌生長。

顏宗海指出，如果偶爾攝取遭黃麴毒素污染的食品，症狀可能不明顯，但長期之下將影響肝功能，甚至誘發肝癌。建議，吃不完的食品應密封，避免受潮，並放進雪櫃，若味道與口感變質或腐敗，就應丟棄、不可食用。

9種常見發芽食物哪些仍可以吃？（按圖👇👇👇）

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為加強花生製品管理，食藥署發布「花生及其製品製造業者符合食品良好衛生規範準則之指引」，範圍包括，製作花生原料（帶殼花生、脫殼之帶膜花生仁、脫膜花生仁／片）、花生製品（如調味花生、花生糖、花生醬、花生粉、花生碎粒等），都可參考此指引，管理要點分述如下：

1. 加強原料驗收：乾燥莢果水分含量宜控制在10至12%；花生仁／片水分含量建議控制在8%以下；並以低溫方式儲運。

2. 管控儲藏條件：以低溫、乾燥方式儲存為宜，相對濕度宜保持在55至65%之間。

3. 成品檢測：應確認符合相關衛生標準及品保條件後，始得出貨，必要時可藉由金屬檢測作為金屬異物偵測之措施。



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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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